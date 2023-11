Schouderprothese in 3D-model aangemeten

Met de nieuwe techniek wordt de prothese voor de operatie digitaal in de CT-beelden ingevoegd. Zo kan in de 3D-geprinte mal worden gezien hoe de prothese het beste kan worden geplaatst. “Als je last van je schouder hebt, beperkt dat je niet heel erg in je beweging. Dat is natuurlijk anders bij knie- of heupklachten. Je benen, daar loop je de hele dag op. Een versleten schouder kun je makkelijker ontlasten. Daardoor blijven mensen vaak doorlopen met pijnklachten”, vertelt orthopedisch chirurg Rienk Eleveld. Hij vindt het jammer want met een schouderprothese kan onnodige pijn worden voorkomen.

Kop en kom

Een schouderprothese bestaat uit een kop en een kom die goed in elkaar moeten passen. Voordat een patiënt een schouderprothese krijgt, wordt altijd een CT-scan gemaakt van de versleten schouder. Op die scan kan worden gezien hoe de schouder eruitziet en wordt bepaald hoe de prothese het beste kan worden geplaatst.

Vroeger gebeurde dat alleen aan de hand van CT-beelden maar dankzij de pre-operatieve planning gemaakt door een bedrijf in Amerika kan in 3D worden bepaald wat de beste plaats is. Er wordt een 3D-geprinte mal gemaakt waardoor de prothese nog preciezer aansluit op het versleten gewricht.

3D-model minder foutgevoelig

Door het gebruik van deze 3D-techniek is het voor de orthopedisch chirurgen makkelijker om de schouderprothese te plaatsen en dat heeft natuurlijk voordelen voor de patiënt. Omdat het vooraf duidelijker is hoe de prothese moet worden geplaatst, duurt de operatie korter. Daardoor verkleint ook het risico op bloedingen en infecties. De techniek is minder foutgevoelig en omdat de prothese perfect wordt geplaatst functioneert het beter en slijt het minder snel.

Meer mogelijkheden

Technologie waarbij de 3D printer een centrale rol speelt betekende ook een doorbraak voor de reconstructie van het aangezicht van patiënten bij wie tumoren in of rond de hoofd of hals operatief zijn verwijderd. Voor die reconstructie werd voorheen vooral gebruik gemaakt van bot uit een ander deel van het lichaam, bijvoorbeeld kuit of scheenbeen.

Het Antoni van Leeuwenhoek slaagde er vorig jaar in om de eerste operatie uit te voeren waarbij bij een patiënt een 3D-geprinte titanium onderkaak kreeg. De prothese was op maat gemaakt met behulp van 3D MRI en CT-scans van de patiënt.