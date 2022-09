Slimme bedden met valpreventie en weegfunctie

Patiënt Harold Stoltenborg slaapt prima in zijn nieuwe topbed. Hij ligt door een terugkerende bacterie alweer voor de vijfde keer in het St. Antonius Ziekenhuis. Sinds kort heeft hij de beschikking over één van de slimme bedden. “Het grootste voordeel is dat ik het bed gemakkelijk kan bedienen met een dashboard en het eigenhandig eenvoudig in verschillende standen kan zetten”, vertelt hij op de website van het St. Antonius Ziekenhuis. “En het ligt nog lekker ook en dat is zeker niet vanzelfsprekend gezien mijn lengte van 2,02 meter .”



Valpreventie

De slimme bedden hebben echter nog meer voordelen voor patiënten én medewerkers. Ze bieden bijvoorbeeld, dankzij een sensor in het bed, valpreventie. Zodra de patiënt onrustig is en uit bed dreigt te vallen gaat er een alarm af. Het alarm van de valpreventie is nu alleen nog te horen in de kamer van de patiënt en in de teampost op de gang, Maar na de zomer komt er in geval van valrisico ook een melding op de smartphone van de verpleegkundige. Valpreventie is een steeds belangrijker thema in zorgcentra en nu dus ook in ziekenhuizen. In de Kennisbank Digitale Zorg is sinds kort ook informatie te vinden over de inzet van de bedsensor. In eerste instantie was de bedsensor ontwikkeld om decubitus te voorkomen, maar in de praktijk wordt de bedsensor steeds breder ingezet zoals het voorkomen van een lelijke val uit bed.

Weegfunctie in slimme bedden

De slimme bedden kunnen dus met een dashboard makkelijk worden bediend en hebben ingebouwde valpreventie. Maar de bedden zijn ook uitgerust met een weegfunctie, waardoor verpleegkundigen patiënten niet meer uit bed hoeven te halen om hen te wegen. Met één druk op de knop lezen ze het gewicht af. Dit spaart verpleegkundigen niet alleen veel tijd maar ze hoeven ook niet meer zo zwaar te tillen. De slimme bedden worden verbonden aan het EPD en zodoende kan ook daar het gewicht worden afgelezen. Tot slot zijn de bedden ook voorzien van een track & trace code waardoor elk bed in het ziekenhuis in een oogwenk is terug te vinden.

“Alle 290 bedden op onze locatie in Utrecht zijn aan het begin van de zomer vervangen door de intelligente bedden”, vertelt Maarten van Zelst, teamhoofd Schoonmaak & Beddencentrale. “De oude bedden zijn gedoneerd aan de stichting Right to care en gaan naar zorginstellingen in het buitenland. Inmiddels zijn de nieuwe bedden een paar weken in gebruik en ik hoor eigenlijk alleen maar positieve geluiden.”