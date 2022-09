Slimme hoofdcamera verbetert opleiding chirurgen

Hoofdcamera’s met live streaming en tweeweg communicatie zijn natuurlijk niet nieuw en ze worden ook al ingezet op de OK. Toch zijn maar de meeste bestaande versies zijn geschikt voor gebruik in het medisch onderwijs. Daarvoor hebben ze vaak een te beperkte accu en is het beeld dat zijn weergeven niet optimaal.

Ingenieurs Lisanne van Dijk en Samy Andary met hun team vanuit hun Delftse startup Crescent Med zochten een oplossing daarvoor. Dat werd de Crescent Vision Live, de slimme hoofdcamera die nu in het Reinier de Graaf getest wordt bij de opleiding van chirurgen.

De CVL slimme hoofdcamera

De Crescent Vision Live (CVL) is speciaal voor het onderwijsdoel in de zorg ontwikkeld. Hij is uitgerust met een zeer scherpe dubbele camera die zowel details, close-up, als overzichtsbeelden (breedbeeld) kan filmen. De verbinding tussen de chirurg en zijn collegae in opleiding wordt gerealiseerd middels het gebruiksvriendelijke en intuïtieve videocommunicatieplatform van de CVL. Chirurgen in opleiding kunnen zo live meekijken vanaf elke computer die aangesloten is op het beveiligde netwerk van het ziekenhuis.

“Tijdens de ontwikkeling van de CVL werken we nauw samen met chirurgen in Reinier de Graaf om bijvoorbeeld een kritische functie van de headset te testen. Het gaat vooral om de krachtige hoofdlamp. Daarmee belicht de chirurg niet alleen het operatiegebied, maar geeft ook aan de gebruiker aan welk gebied wordt gefilmd”, vertelt Lisanne van Dijk, projectingenieur en chief operating officer bij Crescent Med.

Opleiding chirurgen verbeteren

Het inzetten van een slimme hoofdcamera zoals de CVL, komt de opleiding van chirurgen ten goede. Op dit moment, zonder videostreaming platform, moeten de chirurgen in opleiding zelf in de OK zijn om de handelingen van hun leraar te observeren. Nadeel is natuurlijk dat door de beperkte beschikbare vrije ruimte in een OK telkens maar een paar chirurgen in opleiding bij een operatie aanwezig kunnen zijn. Met de CVL kunnen leerling chirurgen op afstand meekijken in precies het juiste perspectief, van de ‘leraar chirurg’. Daardoor kunnen ze de handelingen van de chirurg veel duidelijker volgen en in zich opnemen.

Crescent Med is in 2017 opgericht en de ontwikkeling van de slimme hoofdcamera is een van hun eerste producten. “Inmiddels hebben we een volwaardig en gemotiveerd team dat bijna alles zelf doet: we zetten het product in elkaar en zetten onze service op de markt, en nog veel meer. Ook werken wij nauw samen met eindgebruikers, zodat het product precies aansluit op de behoeften van de chirurg en de zorgomgeving. Om deze reden werken wij graag samen met innovatieve ziekenhuizen zoals Reinier de Graaf en het Radboud UMC”, aldus Samy Andary, mede oprichter en chief ‘experiment’ officer van Crescent Med.