Smart glasses in de palliatieve terminale zorg: de heilige graal?

Sinds de covid-19 pandemie is de bekendheid met videocommunicatie enorm gegroeid, ook in de palliatieve zorg. Even beeldbellen met een collega om de situatie bij een patiënt te kunnen zien, of om een document samen door te nemen, het kan allemaal. Ook is er meer bekendheid gekomen over beeldbellen met de opkomst in gebruik van smart glasses.

Met dergelijke slimme brillen is beeldbellen net even iets anders dan beeldbellen met een laptop, tablet of smartphone. De inzet van smart glasses biedt specifieke voordelen, ook in de palliatieve terminale zorg.

Voordelen smart glasses

Specifiek voor inzet van smart glasses worden voordelen gezien in:

Het delen van de situatie van de patiënt met een zorgprofessional op afstand voor een klinische/medische beoordeling. Hierdoor kunnen zorgprofessionals snelle keuzes maken. Een huisarts kan met smart glasses bijvoorbeeld op afstand de situatie inschatten en beslissen of een huisbezoek direct nodig is, of dat het ook later op de dag kan plaatsvinden. Het laten zien hoe een handeling op een specifieke, gepersonaliseerde wijze uitgevoerd dient te worden. Een waardevolle eigenschap van smart glasses is dat de handen vrij blijven tijdens het gebruik.

Toepassing in praktijk

Ook anderen in de zorg zien meerwaarde in het toepassen van smart glasses. Zo zet zorginstelling Treant smart glasses in voor het op afstand mee laten kijken van een zorgprofessional in wondzorg bij cliënten thuis. Treant verwacht tevens toekomstige inzet van smart glasses in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde en triageverpleegkundigen.

Een belangrijke factor voor Treant om smart glasses in te zetten, is het verminderen van reistijd. Maar ook aanvullende opties van de slimme bril levert de zorgprofessional op afstand een compleet beeld voor een gericht behandeladvies.

Voorwaarden en belemmeringen

Naast de beschreven voordelen voor inzet van smart glasses in de interdisciplinaire samenwerking worden er ook uitdagingen gezien. Zo gaven zorgprofessionals die werkzaam zijn in de palliatieve terminale zorg aan dat het belangrijk is om de patiënt en naasten op een adequate wijze vooraf te informeren over inzet ervan.

Inzet van smart glasses heeft als gevolg dat er tegelijkertijd verschillende communicatielijnen zijn, waarbij de patiënt en naaste niet (goed) direct betrokken zijn bij de communicatielijn die gelegd wordt tussen verschillende zorgprofessionals middels inzet van de slimme bril. Het niet goed kunnen volgen van een interdisciplinair groepsgesprek door de patiënt en diens naasten geldt zeker ook in de palliatieve terminale zorg.

