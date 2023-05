Snel en pijnloos oogonderzoek fundoscopie

CWZ heeft nieuwe fundoscopie-apparatuur geïnstalleerd op de Spoedeisende Hulp (SEH) om spoedpatiënten met een zeer hoge bloeddruk sneller en efficiënter te kunnen behandelen. Een extreem hoge bloeddruk brengt verschillende risico’s met zich mee, zoals problemen voor het hart, de hersenen en de nieren. Daarom is het van belang om de bloeddruk snel te verlagen.

Fundoscopie

Normaal gesproken voert een oogarts dit onderzoek uit, maar met de nieuwe apparatuur kan de fundoscopie direct op de SEH worden uitgevoerd bij spoedpatiënten. Hierdoor kan de diagnose sneller worden gesteld en kan de patiënt direct worden behandeld, waardoor het risico op complicaties door een hoge bloeddruk wordt verminderd. De oogarts kan de resultaten van het onderzoek op afstand bekijken via het patiëntendossier.

‘State of the art’ apparatuur

Volgens Bastiaan van den Steen, SEH arts CWZ is er bewust voor gekozen voor de beste apparatuur die voor een fundoscopie beschikbaar is. Hiermee kan binnen drie minuten een diagnose worden gesteld. “Hierdoor kunnen patiënten vanaf de SEH snel doorstromen naar andere afdelingen. Zo voorkomen we onnodige drukte op de SEH en verminderen we het risico op tijdelijke sluiting van de SEH. Bovendien kunnen we de nieuwe apparatuur heel gemakkelijk koppelen aan onze eigen systemen. Hiermee lopen we voorop in de nieuwe ontwikkelingen voor deze groep patiënten.”

Voordelen voor patiënt

Een fundoscopie is een kort en pijnloos onderzoek voor de patiënt. Een bijkomend voordeel van de nieuwe apparatuur is dat er geen pupil verwijdende druppels meer nodig zijn. Hierdoor ondervindt de patiënt geen hinder van beperkt zicht na het onderzoek. Tijdens een fundoscopie bekijkt de arts met behulp van een lichtje en een oogspiegel de binnenkant van het oog. Naast het snel vaststellen van een extreem hoge bloeddruk, kan dit onderzoek ook worden gebruikt om andere oogaandoeningen te onderzoeken, zoals maculadegeneratie, een maculagat of netvliesloslating.

