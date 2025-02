Sneller handelen in operatiekamer dankzij de patient avatar

In de operatiekamer moeten in een hectische omgeving toch vaak beslissingen binnen seconden worden genomen door de zorgverleners. Maar het analyseren van grote hoeveelheden data kan tijdrovend zijn. Daarom heeft Philips de Visual Patient Avatar ontworpen. Deze innovatie vertaalt patiëntdata naar een intuïtieve en visuele weergave. Clinici zien daardoor in één oogopslag wat er speelt, waardoor ze sneller en nauwkeuriger kunnen handelen.

“Het is de grootste verandering in monitoring in operatiekamers,” zegt Axel van Boxtel, Business Development Manager bij Philips daarover. Van Boxtel sprak eind januari tijdens de ICT & Health World Conference in het MECC in Maastricht voor een volle zaal over een van zijn favoriete onderwerpen: hoe je data kunt visualiseren om betere beslissingen te kunnen maken. “Het is ‘slechts’ een poppetje op het scherm, maar uiteindelijk beseft zelfs de grootste criticus dat het zeer waardevol kan zijn in een hectische omgeving”, zegt hij over de avatar. De avatar helpt clinici om meerdere signalen tegelijk te interpreteren. Bovendien worden subtiele veranderingen in status inzichtelijk gemaakt.

Naar voorbeeld luchtvaart

De avatar is een mooi voorbeeld van hoe twee verschillende sectoren bij elkaar kunnen komen. Deze innovatie in de operatiekamers is namelijk geïnspireerd door luchtvaarttechnologie en aanvullend onderzoek. Waar piloten vroeger schermen vol knoppen en cijfers moesten interpreteren, gebruiken ze nu een visuele weergave van het vliegtuig, de omgeving en belangrijke parameters zoals hoogte en snelheid. Deze zogenoemde ‘synthetic vision’ maakt het voor piloten eenvoudiger om cruciale informatie snel te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen.

De zorgverleners in het ziekenhuis worden nu ondersteund door de technologie die ook in de luchtvaart wordt gebruikt. En dat is een goede uitkomst omdat de hoeveelheid medische data in ziekenhuizen de laatste jaren enorm is toegenomen door een stijgend aantal metingen. Dit maakt het voor zorgprofessionals steeds moeilijker om op tijd de juiste informatie te verwerken en een beslissing te maken. “Dat vergroot de kans dat ze wat missen, omdat ze misschien niet de juiste informatie op het juiste moment hebben. En dat kan direct een nadelig gevolg hebben voor de patiënt”, zegt Van Boxtel.

Visualiseren en signaleren

Artsen moeten focussen op hun patiënten, maar hebben tegelijkertijd bewustzijn van de situatie (situation awareness) nodig om de signalen uit de omgeving op te pikken. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 88 procent van de ongelukken in de luchtvaart te maken heeft met een gebrek aan situation awareness. Ook in de gezondheidszorg speelt dit probleem een grote rol: 80 procent van de incidenten bij anesthesie wordt veroorzaakt door een gebrek aan overzicht of interpretatiefouten.

De Visual Patient Avatar geeft artsen de tools om al deze informatie snel en efficiënt te begrijpen. Door gegevens uit de Philips IntelliVue patiëntmonitoren om te zetten in een visueel model, wordt complexe data eenvoudiger te interpreteren. Inmiddels wordt de avatar in Europa steeds verder uitgerold in ziekenhuizen.