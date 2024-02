Sneller hartecho maken met robot

Naast zijn werk als cardioloog bij Reinier de Graaf richt Eelko zich op medische innovaties. Creativiteit en verandering staan bij hem voorop. “Deze robot kan ongeveer vier keer zoveel echo’s maken dan nu het geval is, tegen de helft van de huidige kosten. Dat is geweldig als ik kijk naar de wachttijd op onze polikliniek Cardiologie”, zegt Ronner.

Hartecho voor goede diagnose

De toename van het aantal hartecho’s wijt Ronner aan het feit dat mensen steeds ouder worden maar ook door een toename van het aantal patiënten met overgewicht. Een hartecho is van groot belang om een goede diagnose te kunnen stellen. Volgens Ronner een ingewikkelde klus om je het hart vanuit verschillende standpunten en hoeken in beeld moet brengen. Dit betekent dat de echografist zich soms letterlijk in allerlei bochten moet wringen. Behalve dat het precisie vereist, is het ook fysiek intensief. De robotecho biedt hiervoor een oplossing.

Sneller en eenvoudiger diagnose

Bij het gebruiken van de robotecho verandert er voor de patiënt niet zoveel. De robotecho ziet eruit als een soort bed waarop de patiënt plaatsneemt. Wanneer de patiënt met ontbloot bovenlijf op het bed ligt, beweegt de robot over de borst van de patiënt. Op het scherm ernaast is in detail te zien hoe het hart van de patiënt eruitziet. Ronner zegt dat de robot het werk van de echografisten niet gaat vervangen maar gaat aanvullen. De robot van Corbotics wordt juist ingezet bij de geplande, standaard onderzoeken. Op die manier houden de echografisten meer tijd over voor de wat meer ingewikkelde echo’s die moeten worden gemaakt. Hierdoor hebben cardiologen meer tijd voor de patiënt en sneller en eenvoudiger een diagnose.

Innovatieprijs De robotoecho won in oktober 2023 de innovatieprijs van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) in de categorie beste idee. “Het was geweldig om deze prijs te winnen. Hopelijk kunnen we hiermee weer verdere stappen zetten in de ontwikkeling van dit mooie project. Met het bedrijf Corbotics werken we hard aan een versie waarmee we in 2024 kunnen testen met patiënten”, zegt een trotse Ronner. Naar verwachting wordt de robot in 2025 in gebruik genomen.