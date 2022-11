Speciale onderzoeksbox helpt bij digitale inclusie

De onderzoeksbox bevat voorwerpen en opdrachten die deelnemers inspireren en helpen om hun waarden, gevoelens en gedachten te verwoorden. Niet alleen de box zelf, maar ook de bijbehorende onderzoeksprocedure werd in dit onderzoek ontworpen en uitgeprobeerd. De resultaten die het werken met deze bijzondere onderzoeksbox hebben opgeleverd, werden onlangs gepubliceerd n het tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk.

Meer zicht op gebruikservaring zorgapp

De onderzoeksbox is een methode om ervaringen met technologie, in dit geval omtrent twee zorgapps voor mensen met een cognitieve beperking, op te halen. Dat is belangrijk omdat de maatschappij graag wil dat zoveel mensen mee kunnen doen met zorgtechnologie zoals apps. Alleen moeten deze dan wel optimaal afgestemd worden op de specifieke behoeften van een doelgroep zoals mensen met een beperking. Het gaat kortom om digitale en sociale inclusie.

Persoonlijk contact tussen de onderzoeker blijkt in het onderzoeksproces belangrijk. Zo brengt de onderzoeker persoonlijk de box naar de deelnemer en haalt hij of zij daarna de gevulde box ook weer op. Op die manier leren ze elkaar al een beetje kennen, zodat ze later makkelijker samen de inhoud van de box en de ervaring van de deelnemer met de zorgapp kunnen bespreken. De eerdere kennismaking en de info uit de box helpen om het interview goed te laten aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemer. Door op die manier te werk te gaan, helpt de onderzoeksbox bij het correct optekenen van de ervaringen met een zorgapp en kan er een veelzijdiger beeld ontstaan omtrent de gebruikerservaring.

Wat zit er in de onderzoeksbox?

De auteurs brengen in het artikel tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk de mogelijkheden van de onderzoeksbox verder in kaart. Een onderzoeksbox bevat voorwerpen en opdrachten die deelnemers inspireren en helpen hun waarden, gevoelens en gedachten te verwoorden. Op de website van Vilans wordt de inhoud van de box toegelicht: “In de onderzoeksbox vinden deelnemers verschillende materialen waarmee ze hun belevingswereld met een onderzoeker kunnen delen. Bijvoorbeeld een schriftje, een voice recorder, een geschreven vraag met smileys om aan te kruisen wat ze voelen en een potje om iets in te stoppen. De deelnemer mag zelf kiezen of en op welke manier(en) hij/zij gevoelens, gedachten of ervaringen over de technologie wil delen.”

Beter kwalitatief onderzoek

Met deze bijzondere werkwijze kunnen ervaringen en inzichten boven tafel komen omtrent het gebruik van zorgapps, waaraan zorgprofessionals misschien nog niet hadden gedacht. De deelnemers reageerden positief op de box. Er was volgens een deelnemer bijvoorbeeld meer ruimte voor ‘mitsen en maren’ dankzij het boekje en de spraakrecorder in de box. Ook een begeleider van een deelnemer met een licht verstandelijke beperking is positief: “De cliënt kreeg de keuze uit een aantal opties bij het evalueren. Dit vond zij erg leuk. Op die manier kon zij kiezen op welke manier zij mee wilde doen aan het onderzoek.” Zeker is dat persoonlijk contact de onderzoeker aan rijkere data helpt en zodoende tot een beter kwalitatief onderzoek naar de inzet van zorgtechnologie, in dit geval zorgapps, leidt.