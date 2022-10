Speciale ouderen-app voor kwetsbare patiënten

Het project met het St. Antonius Ziekenhuis ontstond twee jaar geleden uit een onderzoeksproject van studenten van de Hogeschool Utrecht van de opleiding CMD en ICT. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van een tablet ter ondersteuning van de dagstructuur en het activeren van kwetsbare oudere patiënten. Met de speciale ouderen-app kan een patiënt zijn agenda personaliseren op de tablet en meer overzicht voor zichzelf creëren. Maar er kan ook worden gekeken naar oude films en foto’s of geluisterd worden naar favoriete muziek. ‘Al doende creëert de app een zinvolle daginvulling en een actief dagritme’, wordt op de website van St. Antonius ziekenhuis gemeld. ‘Daarnaast kunnen verschillende functies ingezet worden om de patiënt indien nodig extra prikkels aan te bieden.’

Flexibele bevestigingsarm

Tablets worden in ziekenhuizen steeds vaker te leen gegeven aan patiënten. Meer en meer wordt het voordeel van deze toepassing duidelijk, vooral ook omdat met het grotere scherm net wat meer mogelijkheden en gebruiksgemak biedt. In 2020 midden in de coronacrisis kregen patiënten op de SEH van het Máxima MC, die besmet waren of daarvan verdacht werden, bijvoorbeeld al een tablet om op afstand te kunnen communiceren met artsen en verpleegkundigen. Op die manier hoefden zij zich minder vaak in beschermende kleding te hijsen. Een ander, recenter voorbeeld, komt van het beweegziekenhuis Isala in Meppel. Hier krijgen patiënten tablets waarmee patiënten op verschillende wijzen worden gestimuleerd om hun bed uit te komen en letterlijk in beweging te komen.

Speciale ouderen-app stimuleert

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde van het St. Antonius ziekenhuis worden tablets met de speciale ouderen-app uitgereikt aan kwetsbare patiënten. Het doel van deze tablet en de toegevoegde app is weer anders dan bij voorgaande voorbeelden bij Máxima MC en Isala. De ouderen-app wordt bij het St. Antonius Ziekenhuis vooral ingezet om kwetsbare patiënten te helpen om zich beter te oriënteren en de kans op acute verwardheid (delier) te beperken. Een waardevolle aanvullende functie is de vereenvoudigde wijze waarop de patiënt met één klik de mogelijkheid heeft tot videobellen. De tablet maakt, door eerder ingevulde gegevens, zelf verbinding met degene die gebeld wordt. Dit maakt het voor patiënt zeer eenvoudig en laagdrempelig om in contact te komen met zijn naasten.



Handig is tot slot de flexibele bevestigingsarm waarmee de tablet op verschillende plekken en hoogtes in de kamer kan worden geïnstalleerd. De patiënt kan hierdoor aan tafel, maar bijvoorbeeld ook vanuit bed gebruik maken van de tablet. De tablet kan zelfs worden vastgemaakt aan de infuuspaal, dus een patiënt heeft altijd de beschikking over de ouderen-app.