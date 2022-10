Startups gaan voor AI in gezondheidszorg

Het doel van Hyperion Lab is om de samenleving vooruit te helpen, door AI begrijpelijk en toegankelijk te maken. Met de inzet van AI kan de wereld niet alleen efficiënter maar ook schoner worden. In die zin kan volgens Hyperion AI de hele wereld op een positieve en fundamentele wijze veranderen.

AI-innovatieprogramma

Het AI-innovatieprogramma geeft startups coaching, toegang tot expertise maar ook computerkracht. “De derde lichting startups is belangrijk, want ze symboliseren het gedurfde en sociaal-betrokken karakter dat nodig is om de wereld vooruit te helpen en grote problemen op te lossen met slimme en schone technologie,” zegt Sana Khareghani, Chief Strategy Officer at EscherCloud. “We zijn er trots op deze jonge bedrijven en ondernemers te helpen hun volgende stappen te zetten door ons netwerk en onze kennis, ervaring en computerkracht met ze te delen.”

Vier startups gericht op gezondheid

Vier startups die niet direct met de gezondheidszorg gelinkt zijn, die mogen deelnemen aan het AI-innovatieprogramma van Hyperion Lab zijn Seenons, AGMAH, Polysurance en BrainCreators. Het gaat onder meer om schone technologie in de afvalketen en de inzet van digitale inspecteurs in de industrie. De vier nieuwe deelnemers die AI expliciet gaan inzetten in de gezondheidszorg zijn Cardiomo, Deeploy, Skinive en Purple Gaze.

Cardiomo wil op een makkelijke manier in real-time de gezondheid van het hart monitoren door de inzet van een wearable en AI. Het is een tool die een signaal geeft zodra er sprake is van verhoogd risico. Deeploy richt zich ook op de gezondheidssector en ontwikkeld een speciaal MLOps-platform voor data wetenschappers om AI op een verantwoorde manier toe te passen. Purple Gaze bouwt aan een AI-platform voor het detecteren van neurale biomarkers met behulp van oogbewegingen. Hun multidisciplinaire team van hersenwetenschappers, ingenieurs en MedTech-ondernemers werkt op het snijvlak van neurowetenschap, AI en Digital Health.

Huidaandoeningen opsporen met AI

Skinive is een Deep Learning-bedrijf dat AI inzet voor de beoordeling van huidaandoeningen door de consument zelf vanuit huis, aan de hand van foto’s gemaakt met een mobiele telefoon. De technologie helpt bij een vroege diagnose en verbetert de nauwkeurigheid van diagnoses. Ook in andere landen is interessant onderzoek naar de inzet van AI en thuismonitoring van huidkanker. Een goed voorbeeld is onderzoek van Stanford Medicin in de VS waarbij ouderen met een slimme mobiele app ouderen zelf goede foto’s van hun huid nemen, die vervolgen met behulp van AI worden geanalyseerd.