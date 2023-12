Sterke groei cybersecurity-markt medische apparatuur

De markt van cybersecurity voor (verbonden) medische apparatuur zal de komende jaren met ruim 1,1 miljard dollar in omzet groeien, vooral door de stijging van het aantal kwetsbaarheden van digitale medische apparaten.

GlobalData voorspelt voor de komende jaren een omzetgroei van 1,1 miljard dollar in de cyberbeveiligingsmarkt voor medische apparatuur, te midden van toenemende dreigingen. Volgens de marktonderzoeker heeft de snelle integratie van nieuwe technologie en digitale gezondheidszorgapparatuur in gezondheidszorgsystemen een revolutie teweeggebracht in de patiëntenzorg en diagnostische processen. De toegenomen afhankelijkheid van deze apparaten heeft de gezondheidszorgsector echter ook blootgesteld aan cyberbedreigingen.