Stimuleer patiënten digitale zorg te gebruiken

Maakten we in 2020 reeds melding van de campagne ‘thuis kan het ook’, op 22 november krijgt deze campagne een vervolg met #thuiskanhetook. Deze landelijke campagne van het Vliegwiel in samenwerking met NVZ heeft als doel de mogelijkheden te laten zien van slimme, effectieve vormen van digitale zorg.

De daarbij behorende nieuwe website laat zoals gezegd de voordelen en mogelijkheden zien van de digitale zorg. Zorgorganisaties wordt hiermee bovendien een toolkit geboden om de campagne bij de patiënten onder de aandacht te brengen. De grootschalige social mediacampagne loopt tot 4 december en zal worden ondersteund door advertenties in Max Magazine en Gezondheidsnet.nl.

Mogelijkheden van digitale zorg

“‘Wij willen dat mensen weten wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg. We moedigen hen aan om hun zorgverlener te vragen of een deel van de zorg online kan als dat mogelijk is en de patiënt dat wil. Het maakt de zorgverlener nog meer bewust dat het voor mensen zoveel handiger kan zijn om online zorg te krijgen in hun vertrouwde thuisomgeving. Dat ze niet altijd naar de spreekkamer hoeven te komen. Zo kan telebegeleiding veel bieden: de patiënt doet zijn metingen thuis en krijgt zo meer grip op zijn gezondheid. Hij krijgt daarbij begeleiding van zijn zorgverlener”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Ziekenhuizen als ambassadeurs

Behalve dat een groot aantal ziekenhuizen de campagne gaat delen, zoals via narrowcasting, website en social media, zetten drie ziekenhuizen zich in als ambassadeurs; : het Wilhelminaziekenhuis Assen, Ikazia Rotterdam en OLVG Amsterdam. Inmiddels zijn er nog meer ziekenhuizen die te kennen hebben gegeven dat zij ambassadeur zullen worden. Ziekenhuizen die dat ook willen kunnen zich nog aanmelden bij campagnecoördinator Claudia van Kessel. Dat kan op het e-mailadres: c.vankessel@patientenfederatie.nl.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die beeldbellen, appen of telebegeleiding aanbieden, kunnen via thuiskanhetook.nl gebruikmaken van een toolkit met campagnematerialen waarmee zij digitale zorg onder de aandacht kunnen brengen. Dat kan via bijvoorbeeld social media, website, narrowcasting en wachtruimtes.

De voordelen van digitale zorg

Om steeds meer mensen op een zo kort mogelijke termijn gebruik te kunnen laten maken van slimme, effectieve vormen van zorg, versnelt het Vliegwiel sinds 2017 de opschaling van digitale zorg. Dit opschalen impliceert dat meer zorgaanbieders digitale zorg aanbieden en uiteindelijk meer mensen de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren.

Daarbij richtte het Vliegwiel zich vanaf en het begin en in het bijzonder op de opschaling van telebegeleiding, digitale keuzehulpen, leefstijlmonitoring en medicijndispensers. Nieuwe manieren van werken die kunnen ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten. Daarmee worden twee doelstellingen bereikt. Enerzijds dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Anderzijds het vergroten van het werkplezier van zorgprofessionals.