Studie moet gebruik URinControl-app onder vrouwen vergroten

‘Komt een vrouw met urineverlies bij de huisarts. Er is een app voor behandeling van ongewild urineverlies. Wat zien doktersassistenten bij de app als knelpunten en suggesties?’ Met die vraag brengt de NVDA bij zijn achterban de URinControl-4All knelpuntanalyse onder de aandacht. De komende twee jaar wil het gelijknamige project de (on)mogelijkheden in kaart brengen van het aanraden van de URinControl-app in de dagelijkse praktijk van de eerste lijn, zoals bij huisartsen en apotheken.

Vergroten gebruik URinControl-app

De komende twee jaar moet het URinControl4All-project de beschikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid vergroten van de URinControl-app voor álle vrouwen met urineverlies in Nederland. Behandeling van ongewild urineverlies met de URinControl-app blijkt namelijk kosteneffectief te zijn, aldus de initiatiefnemers achter het project. De app is bovendien gratis te downloaden (via urincontrol.online). Met URinControl gaan vrouwen zelf aan de slag met een trainingsprogramma op maat. Ook is er een demo voor professionals.

Maar het merendeel van de circa één miljoen vrouwen met urineverlies in Nederland weet nog niet dat de app bestaat. Op basis van de input vanuit de eerste lijn volgen er passende implementatie-acties, met als doelen onder meer: minimaal 50.000 gebruikers van de app en betere bruikbaarheid ervan voor kwetsbare groepen. Om dit te realiseren, geeft ZonMW een implementatiesubsidie. Het project werkt samen met iedereen in de zorg voor deze vrouwen, dus huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, leveranciers van continentiemateriaal, retailers en zorgverzekeraars.

In het project worden alle partijen betrokken die actief zijn in de zorg voor vrouwen met urineverlies. Daaronder apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van incontinentiematerialen, retail en zorgverzekeraars. ‘Samen ontwikkelen we goede strategieën om aanraden van het gebruik de URinControl-app onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Ook ontwikkelen we FTO’s en e-learnings’, zo valt te lezen op de website van URinControl-4All.

Drie doelen

Zoals aangegeven, wil UrinControl-4All de komende twee jaar diverse doelen realiseren:

Meer gebruikers van URinControl: minimaal 50.000 gebruiker van de URinControl-app. URinControl ter verbetering van bestaande zorg: door het aanbieden van de URinControl-behandeling wanneer vrouwen medicijnen voor overactieve blaas (anticholinergica) ophalen bij de apotheek of als ze continentiehulpmiddelen bestellen. URinControl beter bruikbaar voor kwetsbare groepen: door taalkundige en audiovisuele aanpassingen en door het kritisch testen van de bruikbaarheid door kwetsbare patiënten.

Plasklachten bij mannen

Niet alleen voor vrouwen bestaan er digitale hulpmiddelen om met urineverlies om te gaan. Een kwart van de mannen boven de veertig heeft last van plasklachten. Het Groningse UMCG onderzoekt sinds halverwege vorig jaar of begeleiding van de huisarts bij een aanpak van deze klachten eventueel via een speciaal ontwikkelde app kan verlopen. En al in 2018 onderzocht het Radboudumc (Nijmegen) al de mogelijkheid van online trainingen voor vrouwen met urineverlies.