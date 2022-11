Succesvolle pilot met technische thuiszorg in Tergooi

Voor de pilot technische thuiszorg werkte het Tergooi Ziekenhuis samen met het verpleegkundig team van thuiszorginstellingen Amaris en Vivium. Dit ambulant verpleegkundig team werd vier jaar geleden opgezet door Amaris Zorggroep. Kort daarna besloot ook thuiszorginstelling Vivium deel te nemen zodat 24-uurs verpleegkundige zorg voor beide zorggroepen gewaarborgd kon worden.

Het Tergooi ziekenhuis werkt al geruime tijd aan oplossingen om zorg dichterbij de patiënt te leveren, ook wel ziekenhuisverplaatste zorg genoemd. Daarvoor heeft het ziekenhuis onder andere het project Zorg Dichterbij in het leven geroepen. In dat kader was een samenwerking met thuiszorginstellingen, zoals Amaris en Vivium, een logische vervolgstap.

Pilot technische thuiszorg

Bij de pilot die nu met succes uitgevoerd is, lag de focus op het thuis toedienen van Intraveneuze antibiotica. Doel was om te bepalen of het mogelijk was patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren en via een infuus meerdere dagen antibiotica nodig hadden, deze behandeling thuis te laten voortzetten. Daarnaast werd ook gekeken of het in bepaalde gevallen mogelijk was dat deze patiënten helemaal niet in het ziekenhuis opgenomen hoefden te worden. In beide gevallen wordt de behandeling ondersteund door het ambulant verpleegkundig team (AVT) van de thuiszorginstellingen.

De verpleegkundigen zijn voorafgaand aan de start van de pilot getraind. “Wij hebben al die technische handelingen natuurlijk tijdens de opleiding tot verpleegkundige geleerd, maar in de thuiszorg deden we dat eigenlijk nooit. Tijdens de trainingen frissen we onze kennis op. Veel verpleegtechnische handelingen doen we al langere tijd met het AVT”, vertelt coördinerend verpleegkundige Amber de Wild.

Patiënten en zorgverleners tevreden

De resultaten van de pilot zijn zeer positief. Zowel patiënten als de zorgprofessionals spreken over een geslaagde test. Patiënten geven aan dat de mogelijkheid om thuis (verder) behandeld te worden een positief effect heeft op hun herstel.

Daarbij speelde niet alleen de vertrouwde thuisomgeving een rol, maar ook de wijze waarop de intraveneuze antibiotica toegediend werd. Patiënten kregen geen ‘infuuspaal’ thuis, maar de antibiotica werd elke dag in een klein bolletje om de nek van de patiënt gehangen. “Dat was heel makkelijk en ook met slapen ging dat goed. Elke avond kwam er iemand van de technische thuiszorg een nieuwe bol aansluiten”, aldus Lilian Stoop uit Muiden.

Bredere inzet

Met het succes van de pilot in de pocket, willen Tergooi MC en de samenwerkende thuiszorginstellingen technische thuiszorg breder gaan inzetten. “We gaan bijvoorbeeld mensen ondersteunen die net een stoma hebben gekregen. En bij oncologische patiënten verzorgen we de PICC-lijn (langdurig infuus) zodat zij daarvoor niet meer naar ziekenhuis hoeven”, vertelt Amber.

Voor sommige verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis is het nog wel even wennen om de zorg voor hun patiënten eerder uit handen te geven dan voorheen. “Dat begrijp ik. Bij Chirurgie vonden ze het eerst ook spannend, maar nu weten ze dat het goedkomt en ze zijn heel enthousiast”, licht Amber toe.