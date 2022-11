Telemedische oplossingen waarmee je geld bespaart

Zet in op oplossingen met big data en AI

Big data wordt een vaste waarde in de moderne geneeskunde. Door grote hoeveelheden gegevens (uit onderzoek, klinische proeven, van de patiënten zelf enz.) te analyseren kunnen we elke medische casus beter begrijpen en makkelijker een gepaste behandeling voorschrijven. Bovendien vormt de analyse van big data een opmerkelijke kans om conclusies en correlaties tussen gegevens op te pikken.

Artsen kunnen echt gebaat zijn bij het gebruik van ondersteunende tools op basis van bigdata-analyse en artificiële intelligentie. Comarch CardioVest is een voorbeeld van zo’n tool. Deze oplossing bestaat uit een comfortabel, draadloos vest met een betrouwbare, langlopende hartdiagnosefunctie en een analyseplatform dat (via lerende algoritmes) automatisch onregelmatigheden in de ECG van een patiënt opmerkt.

Wanneer mogelijk patiënten vanop afstand opvolgen

Het aantal heropnames in het ziekenhuis daalt wanneer je de gezondheid van patiënten buiten de zorginstelling opvolgt. Deze methode werkt even doeltreffend als een typische controle ter plaatse dankzij het gebruik van telegeneeskundetools zoals meettoestellen en -systemen.

Door controle op afstand kunnen artsen de effecten van farmacotherapie beter opvolgen en de dynamiek van de veranderingen in de vitale functies van een patiënten in het oog houden. Wanneer je graag controle op afstand wilt implementeren in jouw zorginstelling, raden we aan om te investeren in Comarch HomeHealth, de geknipte tool voor de behandeling van chronisch zieke mensen en patiënten na een hospitalisatie.

Comarch CardioNow is een ander technologisch product dat automatische gezondheidsmonitoring vanop afstand ondersteunt. Het werd ontworpen op maat van mensen met een hartaandoening. Met dit digitale ECG-registreerapparaat kan je dankzij een hoogwaardige signaaloverdracht continu meerdaagse tests uitvoeren.

Focus op een vroege diagnose

Vroege diagnoses en beschikbare screeningstests zijn cruciaal om het begin van of risico op welvaartsziektes op te sporen. Jammer genoeg is dat vaak niet mogelijk door de verschrikkelijk lange wachtlijsten in de openbare instellingen, het stijgende kostenplaatje van een consult bij een private arts en de slechte kwaliteit van de medische dienstverlening.

Patiënten vragen om toegang tot goede preventie. We kunnen hen dat bieden en tegelijkertijd de medische instellingen kosten besparen. Comarch Diagnostic Point helpt je hierbij uit de brand. Met deze oplossing heb je gemakkelijk en snel toegang tot hoogwaardige medische diensten, zonder dat je bij een dokter hoeft langs te gaan. Het Diagnostic Point kan je op meerdere plaatsen vinden, waaronder scholen en luchthavens.

