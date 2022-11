Tergooi ziekenhuis: frisse start voor betere regio-samenwerking

Over een paar maanden is de organisatie klaar om in een nieuw ziekenhuis op aanzienlijk minder vierkante meters te gaan werken. Daarnaast is, in samenwerking met de regio, een aanzienlijk deel van de zorg buiten de muren van het ziekenhuis georganiseerd. Inmiddels is een nieuw programma in ontwikkeling om deze beweging vooral voort te zetten.

Regio-samenwerking nodig

In regionaal verband zette het Tergooi twee jaar geleden het programma ‘Zorg Dichterbij’ (lees ook dit interview met Janneke-Brink in ICT&health 4-2021) op, vanuit de overtuiging dat duurzame zorg alleen haalbaar is als die – zoveel mogelijk met zorgpartners uit de regio – dichter bij de patiënt wordt georganiseerd. Dat betekent ook: minder in het ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis wordt daarom maar liefst 30 procent kleiner dan de huidige twee locaties bij elkaar.

Dit vraagt om verandering van alle processen die iedereen in de organisatie aangaan. Leiderschap is daarbij een vanzelfsprekende succesfactor. Te beginnen bij verpleegkundig leiderschap. “Wij hebben daar al jaren een programma voor lopen, maar sinds twee jaar trekken onze verpleegkundigen hierin samen op met de VVT en huisartsenpraktijken”, vertelt Brink. Ze merkt dat verpleegkundigen vaak goede ideeën hebben, maar die minder snel dan een dokter naar voren brengen. “Dus daar werken we aan. We zetten in op persoonlijk leiderschap: als je ergens verstand van hebt, steek je je vinger op.”

Uitkomsten Zorg Dichterbij

De afgelopen jaren zijn in het kader van Zorg Dichterbij bijna 150 use cases gestart. Een aantal daarvan is ook weer gestopt. Brink: “Vaak omdat de regionale samenwerking te complex bleek te zijn. Bijvoorbeeld rond suïcidepreventie en palliatieve zorg. Dan kom je in het sociale domein terecht, terwijl gemeenten en GGZ niet bij ons aan tafel zaten. We hielden elkaar wel op de hoogte, maar vonden elkaar niet in de werkwijze. Daar hebben we veel van geleerd.”

Zorg Dichterbij is gestart vanuit het ziekenhuis in samenwerking met Zilveren Kruis, als grootste verzekeraar in de regio. Het programma is gefinancierd met transformatiegelden die beschikbaar zijn gesteld aan het ziekenhuis door alle zorgverzekeraars. Na enkele maanden sloten VVT en huisartsen aan. In 2023 loopt het programma af, ook omdat de transformatiegelden tot 2022 beschikbaar worden gesteld.

Brink tot slot: ‘We gaan een nieuw programma starten waar iedereen vanaf het begin bij betrokken is, gefinancierd door de regio en met regiobrede doelstellingen die aansluiten op de koers uit het Integraal Zorg Akkoord. Wij werken samen aan Passende Zorg in onze regio om domeinoverschrijdend de beste zorg rondom onze patiënten te leveren.”

Lees het hele diepteinterview met Janneke Brink-Daamen in ICT&health 6, die vanaf 15 december verschijnt.