Therapeutische app kan angst bij jongvolwassenen verminderen

Onderzoekers van Weill Cornell Medicine en NewYork-Presbyterian hebben een app ontwikkeld om angstklachten bij jongvolwassenen te verminderen. Doel van de app is om de ergste klachten te verminderen en de drempel naar andere vormen van hulp te verlagen.

De app met de naam Maya is al in 2019 ontwikkeld in samenwerking met leden van Weill Cornell Information Technologies & Services. De hulp die wordt geboden is gebaseerd op een beproefde vorm van psychotherapie die cognitieve gedragstherapie wordt genoemd. Via deze vorm van therapie ontwikkelen mensen nieuw gedrag en een nieuwe manier van denken die hen helpt om beter om te gaan met problemen in het dagelijks leven.

Stress verlichten

De Maya-app is specifiek bedoeld voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. In deze levensfase komt er veel op hen af. Ze verlaten hun ouderlijk huis om op zichzelf te gaan wonen, ze gaan studeren, vaak in een andere stad, en daarna gaan ze werken. Al deze veranderingen kunnen veel stress met zich meebrengen.

De Maya-app helpt gebruikers om hun stressniveau te verlagen en rustiger te worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van video’s en oefeningen, in combinatie met informatieve content.

Succesvolle trial

De onderzoekers hebben de app getest in een trial met 59 jongvolwassenen. Tijdens deze trial gebruikten de meeste deelnemers de Maya-app minimaal 11 van de 12 weken. Ze verwijderden de app niet van hun telefoon, zoals regelmatig wordt gedaan wanneer iemand een nieuwe app uitprobeert die toch niet bevalt. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAMA Network Open.

Volgens de onderzoekers ervaarden gebruikers van de app minder angst. “Er wordt veel gezegd en gesproken over de negatieve effecten van technologiegebruik op de geestelijke gezondheid van mensen in deze leeftijdsgroep, maar smartphones kunnen ook op een positieve manier worden ingezet”, zei Dr. Faith Gunning, vicevoorzitter voor onderzoek op het gebied van Psychiatrie bij Weill Cornell Medicine en een van de hoofdauteurs van het onderzoek, in een nieuwsbericht.

Volgens Gunning kan digitale technologie een uitkomst bieden voor mensen met angstklachten voor wie de drempel om hulp te zoeken te hoog is. “Als de app ervoor kan zorgen dat de klachten verminderen, kan dat de stap naar de hulpverlening mogelijk verkleinen. De eerste resultaten van ons onderzoek laten zien dat de app mensen helpt om daadwerkelijk in therapie te gaan en hun problemen aan te pakken.”

Anonieme eHealth

Ook anonieme eHealth verlaagt de drempel naar de ggz. Bij de Parnassia Groep kunnen volwassenen met somberheids-, angst- en paniekklachten die aarzelen om professionele hulp te zoeken, zich anoniem online laten behandelen. Het gaat dan om een behandeling via online modules die op eigen tempo kunnen worden doorlopen, in combinatie met digitaal contact met behandelaars. Sommigen zoeken na de anonieme eHealth vervolghulp via de reguliere weg.