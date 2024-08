Anonieme eHealth maakt geestelijke gezondheidszorg toegankelijker

Bij de Parnassia Groep kunnen volwassenen met somberheids-, angst- en paniekklachten die aarzelen om professionele hulp te zoeken, zich anoniem online laten behandelen. Het gaat dan om een behandeling via online modules die op eigen tempo kunnen worden doorlopen, in combinatie met digitaal contact met behandelaars. De zorg wordt gefinancierd vanuit een subsidie van het Zorginstituut Nederland.

Sommige mensen met psychische klachten durven uit schaamte of angst voor reacties uit hun omgeving geen professionele hulp te zoeken, terwijl ze wel hulp nodig hebben. Wanneer al in een vroeg stadium hulp kan worden geboden, kan mogelijk het verergeren van klachten, en daarmee een grotere zorgvraag, voorkomen worden. Een anonieme online behandeling is een laagdrempelige behandeloptie voor deze mensen.

Bij deze behandeling doorlopen mensen een aantal online modules op momenten wanneer het hen uitkomt. Daarnaast hebben ze digitaal contact met behandelaren, bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, aan wie ze vragen kunnen stellen en die hen tips geven. Door het waarborgen van de anonimiteit, is de drempel tot deze behandeling laag. Sommigen zoeken na de anonieme eHealth vervolghulp via de reguliere weg. Op die manier draagt anonieme eHealth bij aan het verlagen van de drempel naar de ggz.

Toegevoegde waarde

Volgens psycholoog en preventiedeskundige Thuan-Nhi bij Indigo, ervaren cliënten de behandeling als zeer waardevol. Ze noemen onder andere het feit dat de berichten in de digitale omgeving terug te lezen zijn als positief. Zo kunnen ze de vragen die ze hebben gesteld en de tips en adviezen die ze krijgen goed laten bezinken en later nog eens teruglezen.

Een ander voordeel is dat de klachten en problemen worden geordend in een samenvatting. Daarnaast vinden cliënten het prettig dat ze de module zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen doorlopen.

Thuan-Nhi: "Het is fijn om te merken dat cliënten die anders geen hulp zouden zoeken, door middel van dit aanbod toch de weg naar hulp voor mentale klachten vinden. Ze vinden hier een veilige plek om aan zichzelf te werken. Ik vind het zelf erg waardevol om te zien dat cliënten, zelfs al is het anoniem en online, zich begrepen, gezien en gehoord voelen en zich niet alleen voelen in hun proces. De toegevoegde waarde van anonieme eHealth zit hem dus niet alleen op praktisch, maar ook op emotioneel gebied.”

Subsidieregeling Anonieme e-mental health

Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling in het leven geroepen. Het Zorginstituut Nederland voert deze regeling uit. Elk jaar wordt de subsidie toegekend aan GGZ- en verslavingszorgaanbieders die een aanvraag indienen en hiervoor in aanmerking komen. De subsidie is niet bedoeld voor de doorontwikkeling van anonieme e-mental health interventies, maar puur voor de uitvoering daarvan.