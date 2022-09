Thuismeten bij hartfalen in Deventer Ziekenhuis

Patiënten met hartfalen moeten doorgaans regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Dat zijn uiteraard momentopnames. Een patiënt die tussentijds klachten krijgt zal zelf contact moeten opnemen met de poli zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden. Thuismeten biedt diverse voordelen. Ten eerste zorgt het voor veel meer controlemomenten waardoor zowel de patiënt als de behandelaars meer grip krijgen op de aandoening.

Voordelen thuismeten app

Een ander belangrijk voordeel is het beperken van het aantal fysieke controleafspraken in het ziekenhuis. De metingen die de patiënt thuis zelf uitvoert – bloeddruk, hartslag, gewicht en eventuele klachten – worden via de thuismeten app rechtstreeks doorgestuurd naar een verpleegkundig specialist. Daarnaast vult de patiënt via de app ook regelmatig een vragenlijst in over hoe hij of zij zich voelt, of er klachten, zoals kortademigheid of benauwdheid spelen en over het naleven van een gezonde levensstijl.

Bij afwijkende waarden neemt de verpleegkundige van het Deventer Ziekenhuis telefonisch contact op met de patiënt om samen te kijk wat er moet gebeuren. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met de cardioloog. Patiënten die met de thuismeten app aan de slag gaan krijgen vooraf uitgebreide informatie over hoe thuismeten in de praktijk werkt. Het Deventer Ziekenhuis heeft voor deze monitoring oplossing gekozen voor de app van Luscii.

Uitbreiding digitale zorg (op afstand)

In eerste instantie wordt gestart met een relatief kleine groep van 20 patiënten die kampen met hartfalen. Met die start wil het ziekenhuis voldoende ervaring opdoen met het op afstand monitoren van deze aandoening. Wanneer de eerste fase met de beperkte groep patiënten goed verloopt, is het de bedoeling dat meer patiënten op deze wijze gemonitord gaan worden. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen worden door de cardioloog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist aangemeld.

Eerder dit jaar besloot het Deventer Ziekenhuis, na een succesvolle pilot, om de communicatie-app BeterDichtbij op alle afdelingen in te gaan zetten. De start met thuismeten voor patiënten met hartfalen is weer een volgende stap op weg naar meer digitale, passende, zorg.