Thuismeting en -monitoring voor IBD-patiënten

Mensen met Inflammatory Bowel Disease (IBD) zoals de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa moeten regelmatig hun ontlasting naar het ziekenhuis brengen voor onderzoek. Twee weken later krijgen ze de uitslag van dat onderzoek. Maartje Wassink (MDL-arts) en Marion van Waveren (Verpleegkundig specialist) van het WZA zochten naar een praktische oplossing zodat patiënten niet zo vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en startten begin februari met IBD-Connect voor thuismeting en thuismonitoring.

Thuismeting en thuismonitoring

IBD-Connect is een programma voor thuismeting dat kan worden gebruikt via de Thuismeten-app van Luscii. In de app vult de patiënt een vragenlijst in over zijn of haar klachten en de patiënt doet zelf thuis de ontlastingstest. Vanuit de poli MDL worden daarvoor speciale testen voor de thuismeting meegegeven. De patiënt kan thuis direct zelf de uitslag van de test inzien en dit doorgeven in de app. En mocht er aanleiding toe zijn dan wordt er contact opgenomen om de patiënten te zien.

De ontlastingstest lijkt een beetje op de COVID-zelftest die de afgelopen jaren werd gebruikt. Doordat de test direct af te lezen is, zit er geen vertraging meer in het proces. Vroeger zat er twee weken tussen de test en de uitslag. In die twee weken tijd veranderde de situatie in de darmen soms, waardoor je altijd achter de feiten aanliep. Op basis van de uitslag van de ontlastingstest en de ingevulde vragenlijst over de klachten krijgt de patiënt adequate informatie en adviezen. Door deze nieuwe manier van onderzoeken is het ook sneller duidelijk of er sprake is van een opvlamming van de aandoening of van een ontsteking in de darmen. Een behandeling kan daardoor sneller worden gestart.

Nieuw digitaal zorgpad

Behalve de vragenlijst en ontlastingstest, geeft de app ook achtergrondinformatie over IBD. De patiënt kan zelf kiezen welke informatie relevant is en dit lezen op een zelfgekozen moment. Mochten patiënten vragen hebben over hun ziekte, de gelezen informatie of hun behandeling dan kunnen ze deze vragen stellen in het BeterDichtbij-app en zo in gesprek gaan met de poli MDL.

De MDL-artsen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zijn halverwege vorig jaar gestart met een compleet nieuw digitaal zorgpad voor patiënten met een chronische darmontsteking. Het systeem draagt bij aan een beter zelfmanagement en maakt waarschijnlijk 4.500 (telefonische) consulten per jaar overbodig. Het zorgpad is volledig geïntegreerd in het patiëntenportaal en het EPD. Op die manier kunnen patiënten, met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, meer zicht op de eigen ziekte en de behandeling krijgen.