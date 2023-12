Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt

Thuismonitoring is een van de belangrijkere innovaties in ons zorgsysteem van de afgelopen jaren. Explosief gegroeid tijdens de coronapandemie waardoor steeds meer zorginstellingen en patiëntgroepen de voordelen van thuismonitoring hebben ervaren. Het wordt inmiddels ook gezien als een belangrijke oplossing voor het verlichten van de druk op de huisartsenzorg.

Vertrouwen door samenwerken

De ervaring die het ziekenhuis al had met thuismonitoring, is de afgelopen tijd in verschillende pilots gedeeld met huisartsen. Sinds november zijn deze pilots omgezet in een officiële samenwerking die mooi aansluit bij het verhogen het gezondheidswelzijn en het vergroten van de eigen regie van mensen de regio Den Bosch. Ook sluit deze samenwerking aan bij de koers die vanuit het IZA wordt beschreven als het gaat om krapte op de arbeidsmarkt.

Samenwerken in het netwerk, het verhogen van zelfmanagement en het inzetten van digitale middelen zijn belangrijke pijlers die in het IZA staan. De basis voor deze samenwerking bestaat in Den Bosch al enige tijd. Door het thuismonitoren van COVID-patiënten tijdens de coronaperiode is de samenwerking tussen JBH en thuismonitoring van het JBZ intensiever geworden. Dat heeft vertrouwen gegeven in de samenwerking tussen JBH en JBZ.

Anders indelen werkzaamheden

Door thuismonitoring kunnen huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hun dagelijkse werk anders inrichten en ruimte creëren voor andere zorg. Patiënten kunnen met thuismonitoring zelf hun meetgegevens invoeren. En alleen als deze gegevens afwijkend zijn, hoeft de huisartsenpraktijk actie te ondernemen. Voordat de huisarts wordt ingeschakeld, worden afwijkende meetgegevens bekeken door een verpleegkundige van het monitoringscentrum.

Zij beoordelen de gegevens en helpen patiënten om zoveel mogelijk zelf de regie over hun zorg te nemen en de juiste stappen in hun behandeling te zetten. Een extra bezoek aan de huisartsenpraktijk lijkt daarmee onnodig. Mochten de gemelde waardes wel vragen om een extra controle door een huisarts dan worden deze meldingen doorgezet en pakt de huisarts of de praktijkondersteuner deze signalen op.

Vliegende start Binnen twee weken na de start hebben al tien huisartsenpraktijken zich aangemeld voor dit initiatief. Het monitoringscentrum ontwikkelt zich de komende tijd verder tot een regionaal centrum waarin verpleegkundigen en praktijkondersteuners werken. Ook is het de bedoeling dat andere aandoeningen zoals diabetes en hartfalen via het nieuwe samenwerkingsverband worden behandeld.