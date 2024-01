Thuisscanner meet vitale functies voor teleconsulten

BeamO voor teleconsulten

De BeamO speelt in op een trend die tijdens de coronapandemie noodgedwongen ingezet werd. Een bezoek aan de huisarts was in die jaren nauwelijks mogelijk door alle contactbeperkende maatregelen. Gedreven door die situatie, nam de uitrol van beeldbelconsulten en andere oplossingen om een afspraak met de huisarts op afstand te laten plaatsvinden hand over hand toe.

Inmiddels hebben veel mensen, naast de bekende koortsthermometer, zelf wel een bloeddruk en/of hartslagmeter in huis. Die apparaten zijn misschien niet zo nauwkeurig als die van de huisarts, maar de metingen die daarmee gedaan worden, thuis, kunnen een huisarts tijdens een teleconsult, wel een indruk geven van de gezondheid van een patiënt. Daarnaast kunnen patiënten en artsen ook steeds vaker gebruikmaken van apps en andere tools voor thuismetingen.

Meer thuismeet functies

Echter, voor bepaalde medische metingen is het nog altijd noodzakelijk om fysiek naar de huisartsenpraktijk te gaan. Denk aan het luisteren naar de luchtwegen met een stethoscoop, of het maken van een ECG. Een ECG-functie zit tegenwoordig al in sommige high-end smartwatches, zoals die van Apple en Fitbit overigens. En die slimme wearables kunnen ook al het zuurstofgehalte (SpO2), stressniveau en slaapritme meten.

Toch denkt Whithings met de BeamO een telehealth apparaat te hebben gemaakt die het voor patiënten en huisartsen nog eenvoudiger maakt om bepaalde vitale functies op afstand te kunnen meten. De BeamO is een soort digitale thermometer die ook dienst doet als elektrocardiogram, oximeter en stethoscoop, waardoor de arts op afstand, in realtime, meer inzicht krijgt in wat er met de patiënt aan de hand is.

“Post-pandemische telegeneeskunde is gemeengoed. Hoewel handig en kosteneffectief, misten bezoeken op afstand de mogelijkheid voor gezondheidsprofessionals om de routinecontroles die zij persoonlijk moeten uitvoeren, ook op afstand te kunnen doen. De BeamO kan hier in voorzien. Het combineert de functionaliteit van vier verschillende medische apparaten”, aldus Eric Carrell van Whitings. Wanneer de BeamO op de markt komt is nog niet duidelijk. Momenteel wacht de fabrikant nog op goedkeuring van de FAA.