Met AR en AI geeft Philips de zorg een impuls

Wanneer je in een operatiekamer rondkijkt, zie je steeds meer geavanceerde technieken van Philips zoals augmented reality (AR) en artificial intelligence (AI). Die technieken moeten artsen helpen om complexe, levensbedreigende aandoeningen efficiënter te kunnen behandelen. De werkdruk van zorgverleners wordt dankzij de techniek verlicht. Daardoor blijft er meer tijd over voor directe patiëntenzorg en kunnen patiënten sneller worden geholpen. Met de nieuwste technieken probeert Philips de uitdagingen in de zorg zoals het personeelstekort aan te pakken.

“AI, robotica en AR automatiseren repetitieve taken en maken sommige handelingen op afstand mogelijk, waardoor zorgverleners meer tijd hebben voor directe patiëntenzorg en de zorgkwaliteit verbetert”, vertelt Senior Architect bij Philips, Jean-Marc Huijskens,

De kracht van AR en VR

Met robotica wordt een krachtige combinatie van AR/VR, kunstmatige intelligentie, procesautomatisering en slimme apparaten bedoeld, die allemaal met elkaar communiceren. Een voorbeeld van deze innovatieve benadering werd onlangs getoond in een video van RTL Z. Daarin werd de toepassing van augmented reality (AR) in de medische wereld besproken.

Artsen gebruiken AR-brillen om real-time beelden van het lichaam van een patiënt te bekijken. Ook kunnen ze daardoor experimenteren met behandelopties. De artsen zien gedetailleerde beelden die hen ondersteunen bij het diagnosticeren, plannen en uitvoeren van behandelingen. Dit zorgt ervoor dat elke stap van het proces heel secuur kan worden uitgevoerd.

AR voor begeleiding en feedback

Bij Philips wordt AR al op verschillende manieren ingezet in de zorg. Een van de toepassingen is een AR-app voor kinderen tussen 4-8 jaar die een MRI-scan moeten ondergaan. Via de app leren kinderen begrijpen hoe de procedure van de scan eruitziet en kunnen de kinderen zich beter voorbereiden. Dit gebeurt via Ollie de Olifant. Het is een vriendelijke virtuele gids die de kinderen stap voor stap uitlegt wat er gaat gebeuren. Daarnaast wordt AR ook ingezet voor feedback in het innovatieproces.

Philips biedt met AR aan artsen de mogelijkheid om een virtuele operatiekamer te simuleren. Met nieuwe opstellingen of apparatuur kunnen ze – ook op afstand – testen uitvoeren. Huijskens vertelt dat dit een groot verschil is met de eerdere situatie waarbij ze alleen PowerPointpresentaties over de mogelijkheden te zien kregen. “In een bijna realistische setting kunnen we samen met hen van alles testen, zoals de positie van schermen in de kamer, de lay-out van knoppen, en meer”, vertelt Huijskens. Op deze manier worden ontwerpen geoptimaliseerd door de gebruikerservaringen zonder dat de artsen daadwerkelijk aanwezig hoeven te zijn bij het testen.

Positieve vooruitzichten voor de zorg

Of het nu gaat om het ondersteunen van artsen bij complexe ingrepen, het verbeteren van de patiëntbeleving, of het versnellen van het diagnostische proces; AR en AI worden steeds belangrijker in de zorg. Door deze technologieën te combineren, ondersteunt Philips bij het stellen van diagnoses en behandelingen, wat kan bijdragen aan betere zorg voor patiënten. Overigens is het wel zo dat ondanks de positieve ervaringen met AR en AI het eindoordeel altijd bij de arts ligt.