AI-gebaseerde echografie voor betere diagnose hartaandoeningen

Philips heeft een nieuw AI-gebaseerd platform voor cardiovasculaire echografie gepresenteerd waarmee hartecho’s sneller kunnen worden geanalyseerd en de werkdruk kan worden verlaagd. De nieuwe AI-toepassingen hebben 510(k)-goedkeuring gekregen van de Amerikaanse FDA en zijn geïntegreerd in de EPIQ CVx- en Affiniti CVx-echografiesystemen. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de cardiovasculaire beeldvormings- en diagnoseoplossingen doordat metingen worden geautomatiseerd en workflows worden versneld. Hierdoor neemt de productiviteit toe.

Deze nieuwe vorm van echografie met AI kan onder andere een uitkomst bieden bij het detecteren van hartfalen. Hartfalen is een veelvoorkomende aandoening die wereldwijd zo’n 64 miljoen mensen treft. Nederland telt naar schatting ongeveer 241.000 mensen met hartfalen. Hartfalen leidt tot een hoog sterftecijfer en een slechte levenskwaliteit en vormt een aanzienlijke belasting voor gezondheidszorgsystemen overal ter wereld.

Cardiovasculaire echografie

Om hartfalen en andere hartziekten eerder vast te stellen wordt vaak gebruikgemaakt van cardiovasculaire echografie. Dit is de minst invasieve manier om de structuur en werking van het hart in beeld te brengen. Door AI te integreren in deze beeldvormingstechnologie kunnen meerdere analysestappen worden geautomatiseerd. Zo kunnen artsen en verpleegkundigen verschillende hartaandoeningen sneller, betrouwbaarder en efficiënter detecteren, vaststellen en monitoren.

“Door de kracht van AI te benutten in onze echocardiografie-oplossingen, bieden we cardiologen en echolaboranten betere diagnostische mogelijkheden, waardoor uiteindelijk de patiëntenzorg en de uitkomsten bij de behandeling van hartziekten en klepaandoeningen worden verbeterd”, zegt Anine van den Hurk, Head of Ultrasound bij Philips Benelux. “Voor patiënten betekent dit dat beelden consistenter worden geïnterpreteerd, waardoor mogelijk minder vaak een tweede scan gemaakt hoeft te worden. Bovendien zijn de procedures korter en effectiever, waardoor patiënten mogelijk sneller herstellen.”

RWMA’s nauwkeurig detecteren

Roberto Lang, MD, directeur van het Noninvasive Cardiac Imaging Lab van de University of Chicago Medicine in de VS, heeft samen met andere artsen nieuwe inzichten gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Echocardiography (ASE2024) die van 14 t/m 16 juni plaatsvond in het Amerikaanse Portland. Hierbij is onder andere uitgelegd hoe AI-algoritmen die in samenwerking met Philips zijn ontwikkeld, regional wall motion abnormalities (RWMA) heel nauwkeurig kunnen detecteren.

RWMA’s kunnen een indicator zijn van cardiovasculaire voorvallen en overlijden bij patiënten met hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct en aangeboren hartaandoeningen. Door het beoordelen van RWMA’s te automatiseren met behulp van machinelearning, wordt cardiologen en echolaboranten werk uit handen genomen. De AI-functies in de cardiovasculaire echografiesystemen zijn getraind met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevenssets uit de klinische praktijk. Ze verbeteren de kwaliteit en reproduceerbaarheid van de beeldvorming van het hart en verlichten het werk van de gebruikers van deze systemen. De combinatie van AI-functies ondersteunt het interpreteren van echografiebeelden, waardoor gebruikers beelden sneller, efficiënter en nauwkeuriger kunnen analyseren, ongeacht hun echografie-ervaring.

AI en hartfalen

De ontwikkelingen op het gebied van AI en hartfalen volgen elkaar in snel tempo op. Onlangs nog ontwikkelden onderzoekers van UVA Health een nieuwe risicobeoordelingstool om ongunstige uitkomsten te voorspellen bij patiënten met hartfalen. De nieuwe tool verbetert de huidige risicobeoordelingsmethodes voor hartfalen door machinelearning en AI te gebruiken om per patiënt te bepalen hoeveel risico iemand loopt ongunstige uitkomsten bij hartfalen te ontwikkelen. Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale vakblad American Heart Journal en de onderzoekers hebben de tool kosteloos beschikbaar gesteld voor medisch zorgverleners.

En begin dit jaar berichtten Eko Health en de Mayo Clinic dat zij een AI-stethoscoop hebben ontwikkeld waarmee hartfalen binnen 15 seconden kan worden vastgesteld. Het slimme apparaat kan worden gebruikt tijdens een lichamelijk onderzoek en kan een lage ejectiefractie, een belangrijke indicator voor hartfalen, detecteren. De AI-stethoscoop is getraind met een dataset van meer dan 100.000 ECG's en echocardiogrammen van unieke patiënten.