‘Tikkie voor de zorg’ helpt digitale technologie vooruit

Op maandag 24 april onthulden Marlies Schijven (Amsterdam UMC), Hein ter Braak (hoofd van Tikkie, ABN AMRO Bank), Edwin van der Molen (Tikkie Zakelijk) en Milan Kezija (Amsterdam UMC) nieuwe inzamelingsflessen op locatie AMC. In deze grote oranje flessen kunnen burgers plastic flessen en blikjes doneren. Die donatie-actie is gunstig voor het milieu en komt ten gunste van het nieuwe initiatief ‘Tikkie voor de zorg’, een creatieve manier van crowdfunding om de zorg met digitale technologie te verbeteren. In de zorg zien we steeds meer verschillende crowdfundingacties om projecten beter te kunnen financieren. Een ander geslaagd voorbeeld is de unieke crowdfunding campagne die voor de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ (valpreventie) in juli 2022 van start ging.

Maatschappelijk relevant

Initiatiefnemer Marlies Schijven vertelt op de website van Amsterdam UMC dat ze met het geld dat Tikkie voor de zorg oplevert graag projecten wil initiëren en faciliteren om de zorg met digitale technologie te ondersteunen. “Zorgtechnologie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van apps als medisch hulpmiddel, moet je echt goed onderzoeken om te weten hoe we onze patiënten het beste ermee kunnen helpen.”

Hein ter Braak van ABN AMRO Bank vindt het initiatief ook mooi, onder andere omdat het doneren via een tikkie niet alleen makkelijk is maar ook kan helpen in het verbeteren van de zorg wereldwijd. “Digitale zorgproducten, zoals bijvoorbeeld de ‘Stoma App’ die in Nederland ontwikkeld of onderzocht worden, kunnen vaak ook elders goed gebruikt worden. Dat vinden wij natuurlijk een fantastisch en maatschappelijk heel relevant initiatief.”

Tikkie voor de zorg

Wie deze creatieve wijze van crowdfunding een warm hart toedraagt kan natuurlijk flink wat flesjes en blikjes in één van de oranje inzamelingsflessen gooien. Die grote oranje flessen staan op meerdere plekken in Amsterdam UMC (locatie AMC). Via de QR-code op de oranje inzamelingsfles kan het project Tikkie voor de zorg met een extra donatie worden gesteund. Maar ook wie niet op de locatie van Amsterdam UMC komt, kan doneren: Ga dan naar Tikkie voor de zorg en doneer online.