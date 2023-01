Toiletsensor in WC geeft urine-feedback

In het nieuwe apparaat zit een cartridge gevuld met teststrips waar je ongeveer drie maanden mee kunt doen. Het is uitgerust met sensoren die onder meer jouw eigen urinestraal en die van anderen kunnen herkennen op basis van de persoonlijke plastechniek.

Digitale gezondheidsoptie

Of het bij de U-scan gaat om een serieuze digitale gezondheidsoptie of puur om een gadget, is nog een beetje de vraag. Maar het is wel indrukwekkend dat op deze manier razendsnel tal van analyses kunnen worden gedaan. Zeker is dat op het gebied van thuismetingen en thuistesten dankzij nieuwe technologie steeds meer mogelijk wordt. Het meten van bloeddruk, glucose, zuurstofgehalte en zelfs het zelf maken van ECG’s thuis, is inmiddels al ingeburgerd. Feedback op basis van je eigen plas via je toilet wordt misschien dus straks ook wel de gewoonste zaak van de wereld.

Zo werkt de toiletsensor

De U-Scan is vanaf het voorjaar van 2023 verkrijgbaar. Voor rond de 500 euro krijgen gebruikers het apparaat en bijbehorende cartridges. In eerste instantie is de sensor er alleen nog voor het vergaren van informatie, maar de producent wil het apparaat ook graag medisch laten certificeren. Om het te gebruiken wordt het apparaatje aan de voorkant van je toiletpot bevestigt. Voor mannen die het willen gebruiken betekent dit dat ze dan zittend moeten plassen.

Opgevangen urine stroomt naar een kleine ‘opvanginlaat’, die volgens Withings onderscheid kan maken tussen urine en externe vloeistof, zoals toiletwater. Een thermische sensor detecteert de aanwezigheid van urine en wordt dan naar een testmodule verplaatst. Als de analyse klaar is, komt er afval vrij uit het apparaat dat meteen weer verdwijnt na het doorspoelen van het toilet.

Zo ziet het slimme meetapparaat van Withings er in de praktijk uit (foto: Whithings).

Gezondheidsinfo uit urine

Urine verbergt heel veel medische informatie en zo gezien was het historische fenomeen van zogeheten ‘piskijkers’ eigenlijk niet zo gek als je zou denken. Rond het jaar 1000 schreef een Perzische arts Ismail van Jurjani bijvoorbeeld dat er zeven verschillende observaties aan urine gedaan konden worden: de hoeveelheid, de stroperigheid, kleur, geur, transparantie en neerslag- en schuimvorming. De U-scan ‘kijkt’ echter niet naar de urine, maar analyseert deze op basis van verschillende stoffen.

Eén cartridge gemaakt voor de U-Scan is bedoeld om voedings- en metabole informatie te controleren door keton- en vitamine C-niveaus te meten en de pH van de urine te testen. Een te lage of hoge pH van de urine kan bijvoorbeeld in verband worden gebracht met de gezondheid van de nieren.

De tweede cartridge is ontwikkeld gemaakt voor mensen die hun menstruatiecyclus beter willen volgen door pieken van LH of luteïniserend hormoon te meten. Dit hormoon piekt wanneer de ovulatie voor de deur staat en de vruchtbaarheid waarschijnlijk het hoogst is. Deze cycluscartridge meet trouwens óók de pH van urine. Op het moment dat iemand over de sensor plast, worden de resultaten van de urineanalyse meteen via Wi-Fi naar je smartphone app gestuurd en kunnen inzichten worden teruggelezen in de bijbehorende Health Mate-app. Het bijzondere meetapparaat in de toilet en de bijbehorende app is, zoals zo vaak met dit soort gadgets, medisch gezien (nog) niet echt bruikbaar. Maar het zorgt wel voor acceptatie en realisatie bij consumenten dat dit – doe-het-zelf-diagnose – de toekomst heeft!