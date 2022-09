Uitstel schrappen dienstverlening medicijndispensers FocusCura

Reden voor het abrupte stopzetten was volgens FocusCura dat het platform waarop de medicijndispensers draaien, per 15 september afgesloten zou worden. Omdat FocusCura het belang van de cliënt en de medicatieveiligheid te allen tijde centraal stelt, stelde het bedrijf geen andere keuze te hebben.

FocusCura raadt alle gebruikers aan om over te stappen naar een medicijndispenser van marktleider Medido. De aanbieder stelt dat het in afstemming is met ActiZ – de branchevereniging van ongeveer 400 zorgorganisaties in de VVT – over de ontstane situatie en de acties van FocusCura.

CMed Plus werkt met een slimme medicijndispenser die incidenten met verkeerd medicijngebruik en werkdruk voor thuiszorgmedewerkers drastisch moet verminderen. Het platform werd in juni 2020 in Nederland geïntroduceerd. Het platform werd oorspronkelijk in 2009 gelanceerd met de Medido (dispenser) als basis. FocusCura maakte de komst van de plusvariant in juni 2019 bekend. Later dat jaar liet zorgaanbieder Pieter van Foreest weten dat het de slimme dispenser in gebruik zou nemen.

Uitstel voor actieve medicijndispensers

Het uitstel van de geschrapte dienstverlening geldt overigens alleen voor de op dit moment actieve cMed Plus dispensers. Het cMed Plus platform biedt FocusCura geen mogelijkheid meer om nieuwe of vervangende apparaten aan te melden. ‘Belangrijk is dat deze verlenging FocusCura en de zorg meer tijd biedt om in nauwe samenwerking te bespreken op welke wijze de medicatiebegeleiding wordt gecontinueerd en een eventuele overdracht naar het aangeboden alternatief, Medido kan worden bewerkstelligd’, zo schrijft FocusCura op zijn website.

FocusCura geeft verder aan nauw in contact te zijn met zorgorganisaties die cMed Plus gebruiken, verpakkers en apothekers om de vervolgstappen en de transitie zo goed mogelijk gezamenlijk vorm te geven. De aanbieder onderstreept zich bewust te zijn van de impact van de ontstane situatie voor alle betrokkenen en hoopt dat het geboden uitstel tot een beter controleerbare situatie en een soepelere overgang zal leiden.

Service platform afgesloten

In zijn eerste bericht over het stoppen van het cMed Plus-platform, op 12 september schreef FocusCura dat per 15 september aanstaande alle, bij cliënten actieve cMed Plus medicijndispensers uitgeschakeld moesten worden. FocusCura zag zich genoodzaakt de dienstverlening te beëindigen – en dus niet langer de medicatiebegeleiding op afstand kon voort te zetten – omdat de fabrikant en leverancier van de cMed Plus medicijndispenser zeer recent liet weten dat zij per 15 september haar service platform in Nederland ging afsluiten. Een reden voor het afsluiten geeft FocusCura niet aan. ICT&health heeft nog geen reactie gekregen op een verzoek om aanvullende informatie.

FocusCura adviseert zorgorganisaties over te stappen naar de Medido medicijndispenser van deze aanbieder Vitavanti. Het Nederlandse Vitavanti is marktleider en levert de Medido dienstverlening sinds 2009. Vitavanti ondersteunt in Nederland dagelijks ruim 8.300 cliënten bij medicatievoorziening bij meer dan 225 zorgaanbieders.