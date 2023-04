UMCG overweegt inzet medische drones

Medische drones lenen zich uitstekend voor bijvoorbeeld het vervoer van bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorglocaties. Het gebruik van drones stelt het UMCG in de toekomst in staat medische producten sneller, duurzamer en betrouwbaarder te vervoeren. Hierbij kan gedacht worden aan het vervoeren van bloedzakken, medicatie en bloedmonsters. Een groot voordeel is dat de drones een schone technologie zijn en dat ze nooit last hebben van files.

Martin ter Haar, manager van het Mobiel Medisch team van het UMCG, legt uit dat het doel van de samenwerking met Medical Drone Service meervoudig is. “Het kan ervoor zorgen dat patiënten poliklinisch of dichter bij huis te behandelen zijn, bijvoorbeeld omdat laboratoriumresultaten sneller beschikbaar zijn of dat de uitwisseling met de eerstelijnszorg efficiënter verloopt. Ook kan de inzet van deze innovatieve vliegende optie een positieve bijdrage leveren aan de regionale samenwerking en het medische voorraadbeheer in het UMCG. Tot slot draagt de inzet van drones bij aan de duurzame doelstellingen van het UMCG, doordat we hiermee minder CO2 uitstoten. Gedurende een periode van drie jaar gaan we onderzoeken welke concrete effecten haalbaar zijn.”

Medische drones

Vergeleken met reguliere drones met vier rotoren, heeft de medische drone een andere vormgeving. Aan de medische variant valt vooral de grote gele vleugel op die hem net als een vliegtuig draagvermogen geeft. De combinatie van vier rotoren en een vleugel stelt deze drone in staat om verticaal op te stijgen en vervolgens efficiënt grote afstanden af te leggen. Met een volledig opgeladen accu kan het apparaat een afstand van bijna honderd kilometer afleggen met een kruissnelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, terwijl het tot drie kilo aan materiaal kan dragen. Na de landing kan de drone snel en gemakkelijk worden gereedgemaakt voor de volgende missie. Het compartiment waarin het medische materiaal wordt bewaard, is geïsoleerd om te voorkomen dat de inhoud bevriest of te warm wordt.

Eerste inzet nog niet bekend

Het zal eerst nog noodzakelijk zijn om tot de ontwikkeling te komen van wet- en regelgeving omtrent professioneel gebruik van drones buiten het zicht van een piloot. Om die reden is het nog onduidelijk wanneer de eerste medische drones in Noord-Nederland ingezet kunnen worden. De komende periode zal door het Mobiel Medisch Team en de afdeling Klinische Farmacie gebruikt worden om de inzet van de medische drones goed te onderzoeken en voor te bereiden. Ook andere zorgorganisaties worden opgeroepen om mee te denken over de uitbreiding voor een medisch drone netwerk in de regio Noord-Nederland.

Innovatieve mobiliteitsoplossing

ANWB Medical Air Assistance en PostNL Health hebben samen het initiatief genomen voor Medical Drone Service. Het doel van dit initiatief is om innovatieve mobiliteitsoplossingen te gebruiken, teneinde de zorg in Nederland toegankelijk en beschikbaar te houden. Door de inzet van medische drones kan namelijk de snelste en meest directe route door de lucht worden genomen.