Uniek hartonderzoek met app voor alle Nederlanders

Er zijn al tal manieren om je eigen gezondheid met apps of software op je smartwatch of met je smartphone te monitoren. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om een stappenteller te installeren, voedingsadvies in te winnen, het slaappatroon te monitoren of om met een app zicht te krijgen op het slaappatroon. Er zijn zelfs al fit bits die waarschuwen voor een komende hartstilstand of die, al voordat er klachten zijn, waarschuwen voor aankomend hartfalen.

Breed hartonderzoek

Het gaat in al die voorbeelden om zelfmonitoring die natuurlijk ook ingezet kunnen worden om de wetenschap een stapje verder te helpen. Met de nieuwe app ‘Mijn hart telt’ doen mensen het allebei: ze krijgen meer zicht op de eigen gezondheid en werken mee aan een breed hartonderzoek. De app is gemaakt door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het National eHealth Living Lab (NeLL). Uniek is dat hier niet specifieke risicopatiënten aan mee kunnen doen, maar dat alle inwoners boven de 18 mee kunnen doen, simpelweg door de app op hun mobiel te downloaden.

Mijn hart telt is slimme app

Huisarts Tobias Bonten legt het principe van het hartonderzoek heel beeldend uit op de website van LUMC: “Het is alsof we op alle keukentafels in Nederland vragenlijsten neerleggen en willekeurige voorbijgangers een bewegingssensor opplakken. Zo kunnen we op een slimme manier de relatie tussen beweging, leefstijl en hart- en vaatziekten onderzoeken.” Er wordt bijvoorbeeld bekeken of het voor het risico op hart- en vaatziekten uitmaakt op welk tijdstip van de dag mensen bewegen. Is het bijvoorbeeld gunstig om het lichaam al in de ochtend in beweging te zetten of maakt dit niets uit?

Bereken je hartleeftijd

Iedereen die ouder is dan 18 kan de app op zijn telefoon zetten. In de app zelf wordt uitgebreid uitgelegd hoe het onderzoek werkt, hoe de privacy is geregeld en wat er met de gegevens gebeurt. De app gaat onder meer bijhouden hoe actief de deelnemers zijn en hoeveel ze slapen. De deelnemers wordt gevraagd om een week lang korte vragenlijsten in te vullen over hun levensstijl. Het gaat dan om gezond bewegen, werk, eetpatronen en slaappatronen. Vervolgens wordt de zogeheten hartleeftijd van de deelnemer berekend. Die test is gemaakt door de Nederlandse Hartstichting en vertaalt de risicofactoren in een inschatting van de leeftijd van iemands hart. Met de gegevens willen de onderzoekers erachter komen hoe beweging en leefstijl van invloed zijn op hart- en vaatziekten onder de algemene bevolking. De onderzoekers verwachte de eerste resultaten begin 2023. Wie mee wil doen kan de app direct downloaden in de de App Store maar vooralsnog niet in de Play Store.