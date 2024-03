Untire Now App ondersteunt langdurig vermoeide kankerpatiënten

Dr. Bram Kuiper, psycho-oncoloog, ontwikkelde Untire Now samen met het gedreven team van professionals van Tired of Cancer. Het team wil hiermee zoveel mogelijk mensen met kanker-gerelateerde vermoeidheid helpen. De komst van de nieuwe verbeterde versie van deze app is meer dan welkom, omdat langdurige vermoeidheid een van de meest voorkomende bijwerkingen van een behandeling van kanker is. In Nederland leven meer dan 900.000 mensen die kanker hebben (gehad). Acht op de tien patiënten kampt in het eerste jaar na de diagnose met ernstige vermoeidheid. En dertig procent van hen heeft hier zelfs tot tien jaar na de diagnose nog last van.

eHealth inzetten tegen vermoeidheid

De behandeling van aan kanker gerelateerde vermoeidheid blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Een medicijn is er niet, maar er zijn wel verschillende behandelopties, waarbij de nadruk ligt op eHealth-toepassingen. Momenteel lijden in ons land naar schatting 350.000 mensen aan vermoeidheid door kanker.

Die vermoeidheid heeft een zeer negatieve invloed op hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve functioneren en beïnvloedt hun vermogen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen. Voor hen kan de Untire-app uitkomst bieden waardoor de vermoeidheidsklachten afnemen en de kwaliteit van leven verbetert. Onderzoek van de Universiteit van Groningen toont in ieder geval aan dat het zelfmanagementprogramma van de Untire-app kan helpen om de klachten te verminderen. De Britse onderzoeksorganisatie ORCHA riep de vorige versie van de Nederlandse Untire-app in 2021 zelfs uit tot een van ’s werelds vijf beste digitale oplossingen voor mensen met kanker.

Mentaal en fysiek stimuleren

Untire Now is een veelzijdig en compleet programma dat is ontwikkeld voor alle kankerpatiënten ongeacht geslacht, leeftijd, type kanker, behandelfase en prognose. De nieuwe versie van de app is nu verkrijgbaar via de website van Kanker.nl en beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Met Untire Now app worden patiënten begeleid om vermoeidheid bij en na kanker te verminderen en om de levenskwaliteit te vergroten.

Het doel van de app is met name om de gebruikers zowel mentaal als lichamelijk te activeren en ze zoveel mogelijk actief te houden. De app geeft inzicht in de oorzaken van de vermoeidheid. Tevens is er informatie over thema’s die het energieniveau beïnvloeden zoals angst, grenzen stellen en stress. De patiënten krijgen concrete oefeningen aangereikt die het lichaam sterker maken en de conditie verbeteren.

Untire Now App: zicht op energiebalans

Wekelijks krijgen de gebruikers van de app een overzicht aangereikt omtrent hun eigen energiebalans. Mensen bepalen zelf wat voor hen het beste werkt en krijgen een jaar toegang tot het programma. De beste resultaten worden volgens de ontwikkelaars van de Untire Now gehaald wanneer de app over een periode van 12 weken, gemiddeld drie keer per week gedurende twintig minuten wordt gebruikt. Een patiënt bepaalt zelf wat voor hem of haar het beste werkt en hoe vaak en hoe lang hij per dag wordt gebruikt. Mensen hebben een jaar toegang tot het programma en kunnen het in hun eigen tempo doorlopen.