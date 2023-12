Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC

Meander Medisch Centrum (Amersfoort), het BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam) en het Laurentius Ziekenhuis (Roermond) hebben in maart 2022 samen Onco-Connect uitgerold. Het gaat om een thuismonitoringprogramma dat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) in 2020 met e-health aanbieder Luscii heeft ontwikkeld. Het thuismonitoringsprogramma is bij Meander Medisch Centrum zo goed bevallen, dat het nu een vast onderdeel is van de zorg. Op dit moment is de app beschikbaar voor patiënten met kanker aan de longen, blaas, prostaat, borst, maag, darm, galweg, lever, alvleesklier, baarmoeder(hals) en eierstokken.

Positieve ervaringen Onco-Connect

Inmiddels hebben ruim 200 patiënten van Meander de app gebruikt en de ervaringen zijn volgens betrokkenen positief. Mevrouw Birkhoff-Visser, bij wie dit jaar gal- en leverkanker werd vastgesteld, bevalt de app bijvoorbeeld goed. “Ik ben zo ontzettend tevreden. Ik vul elke ochtend mijn lijstje in en zo houden ze mij goed in de gaten. Ik voel me hierdoor heel veilig. Alles wat ik wil vragen kan via de app en ik krijg dan snel een vriendelijk antwoord. Heel prettig dat ik niet meer het ziekenhuis of de huisarts hoef te bellen.”

Rapporteren met app

Onno-Connect biedt ondersteuning door patiënten op het juiste moment van relevante informatie te voorzien, hun klachten te volgen en zorg te bieden op het moment dat het nodig is. Via een app rapporteren patiënten symptomen zoals misselijkheid, angst, vermoeidheid en pijn maar ook hun gewicht, temperatuur en bewegingsniveau. Zorgverleners kunnen via een dashboard de antwoorden van patiënten bekijken, waardoor zij een duidelijk beeld krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Voortdurende monitoring

Ook voor het ziekenhuis biedt thuismonitoring voordelen. Verpleegkundig specialist longoncologie Susanne van der Linden: “We zien dat we beter en vroegtijdig kunnen anticiperen op lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Thuismonitoring draagt bij aan het voorkomen en ontsporen van klachten ten gevolge van ziek-zijn en behandeling. Bij achteruitgang, of alarmsignalen, in de app neemt het thuismonitoringsteam contact op met de patiënt.”



“Via de app krijgen patiënten ook adviezen wat zij zelf kunnen doen bij bijwerkingen van bijvoorbeeld chemotherapie. Zoals omgaan met vermoeidheid of een verminderde eetlust. Hierdoor hebben wij op de polikliniek minder verstoringen in ons dagelijks werk, want patiënten bellen ons minder. We onderzoeken nu of thuismonitoring ook bijdraagt aan het verminderen van ziekenhuisbezoeken, opnames en het voorkomen van uitstel van behandelingen.”