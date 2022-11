Verloskundigen: VR-bril kan bevallingspijn verlichten

Is het mogelijk om door het inzetten van virtual reality (VR) om de pijnscore tijdens een bevalling te verlagen? En kan daarmee het aantal doorverwijzingsvragen van zwangere vrouwen met een ‘pijnstillingswens’ worden verlaagd? Dat waren twee kernvragen bij de start bij de pilot ‘VR bij Bevallingspijn’. In november 2022 zijn de eerste stappen volgens betrokkenen succesvol gezet en zijn de eerste VR-baby’s een feit.

Verloskundigen delen ervaringen

Uit de vele aanmeldingen voor de VR-pilot werden tien verloskundige praktijken geselecteerd, die de afgelopen maanden door de KNOV ondersteund werden. Zij ontvingen begin mei 2022 hun VR-brillen en er volgde een digitale opstartsessie. Daar leerden zij over de inhoud en inzet van de BirthVR die kan worden ingezet om de barende vrouw in alle fases te helpen ontspannen en minder pijn te voelen. Inmiddels hebben een aantal vrouwen de VR-bril gebruikt.

Verloskundigen delen hun ervaringen op de website van KNOV. “Eén van de zwangeren die een VR-bril heeft gebruikt, was heel blij dat ze zich door middel van de ontspannen omgeving van de VR-bril even terug kon trekken in haar eigen bubbel. Zeker toen het erg druk werd in huis. Een andere cliënt, die tijdens haar bevalling gebruik had gemaakt van de VR-bril, moest na de bevalling gehecht worden. Dit deed veel pijn waardoor zij zich niet kon ontspannen. Ze vroeg of zij de VR bril nog eens op mocht zetten. Toen zij deze eenmaal op had, was het hechten zo gebeurd.”

VR-bril brengt rust

De rust van de VR bril is ook bij verloskundigen voelbaar. Op het moment dat de cliënt de VR-bril opzet, vult het geluid van de bril de ruimte. “Ik werd er zelf ook helemaal relaxt van”, vertelt één van de deelnemende verloskundigen. Sommige zwangere vrouwen hadden daarentegen net wat minder met de VR-bril. Ze vonden het bijvoorbeeld lastig om hem over hun bril te schuiven of werden misselijk van de 3D-projectie. In dat geval waren er echter geen negatieve gevolgen, want dan werd de bril simpelweg weer afgezet.

De applicatie, die de bril in feite is, bevat diverse ontspannings-, concentratie- en ademhalingsmeditaties ondersteund door ademhalingsvisualisatie. Tevens zijn er verschillende adem- en pufoefeningen met coachende stembegeleiding en wordt gebruik gemaakt van rustgevende omgevingen zoals het strand of de natuur.

VR-bril als niet-medicamenteuze ondersteuning

Op de vraag of verloskundigen andere praktijken de VR-bril zouden aanbevelen is het antwoord voorzichtig positief. “Hoewel niet iedereen in dit stadium al even hard ‘ja’ durft te antwoorden, kregen we ook een volmondig ‘zeker!’ te horen: Bevallingen worden steeds medischer en de uitkomsten worden daar niet per se beter van. We moeten, ook gezien de huidige capaciteitsproblematiek, als eerste lijn meer bieden. Een VR-bril is dan een toepassing zonder nadelen die voor een aantal vrouwen een aanzienlijk verschil kan maken qua pijnscore tijdens de bevalling. Tevens kan de bril uitstekend worden gebruikt in combinatie met alle andere interventies, uitgezonderd van een bevalling in bad.

Het is volgens alle betrokkenen tot slot zeker een goed idee om meer bekendheid te gaan geven voor de mogelijkheid om virtual reality in te zetten als niet-medicamenteuze ondersteuning tijdens een bevalling.