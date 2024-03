Vernieuwde versie Koppeltaal helpt hybride zorg vooruit

De vier zorgaanbieders en hun leveranciers maken al langer gebruik van Koppeltaal, de standaard die de inzet van eHealth in behandelprocessen mogelijk maakt. De instellingen gaan nu over op de vernieuwde versie van Koppeltaal. Voor patiënten verandert er nu nog weinig en kunnen gewoon gebruik blijven maken van eHealth zoals zij gewend zijn. Voor zorgaanbieders heeft de vernieuwde versie enkele voordelen. Met het vernieuwde Koppeltaal is het eenvoudiger om nieuwe functionaliteiten toe te voegen, zoals de terugkoppeling van de voortgang van de patiënt aan de zorgverlener.

Verbeterde versie Koppeltaal

De verbeterde versie van Koppeltaal verbindt verschillende informatiestromen – zoals elektronische patiëntendossiers (EPD’s), Routine Outcome Monitoring (ROM)-vragenlijsten en eHealth-platformen – binnen een uniform systeem. Dit bevordert een geïntegreerde zorgverlening waarbij zowel patiënten als behandelaars vanuit een centrale omgeving toegang krijgen tot relevante informatie. Hierdoor wordt de zorgverlening niet alleen efficiënter, maar verbetert ook de patiëntervaring.

Mark Scharloo, productmanager USER & REFLEX van Avinty licht de verbeterde functionaliteit toe op de website van Koppeltaal: “Onze gebruikers bieden we met deze ingebruikname een snellere manier om betere hybride zorg mogelijk te maken. Dus meer zorg vanuit huis als het kan, en in de behandelkamer als dat nodig is.” Annelotte Rasenberg en Eline Visser Goverde vullen namens Minddistrict aan: “Het vernieuwde Koppeltaal biedt een sterkere basis waarop we samen verder kunnen bouwen. We kijken ernaar uit om onze gebruikers in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen en meer interacties tussen de systemen mogelijk te maken“, vullen projectleiders

Effectievere hybride zorg

Koppeltaal zorgt ervoor dat verschillende informatiestromen uit bijvoorbeeld EPD, ROM-vragenlijsten en eHealthplatformen binnen zorgorganisaties zoals ggz-instellingen met elkaar verbonden worden. Koppeltaal is het resultaat van community-gebaseerde samenwerking van zorgaanbieders, leveranciers en stelselbeheerder VZVZ en is in potentie geschikt voor de gehele zorgsector. VZVZ lanceerde de eerste standaard van Koppeltaal in de zomer van 2023.

Koppeltaal helpt bij een soepele verbinding tussen zorgverlener en patiënt bij digitale en hybride zorg. Zo kunnen behandelaren in hun eigen digitale omgeving blijven om online taken toe te wijzen en de voortgang van hun patiënt te volgen. Patiënten kunnen de acties makkelijk oppakken, ook als deze taken vanuit verschillende behandelingen zijn toegekend. Ook kan met Koppeltaal verschillende soorten gegevens worden uitgewisseld, zoals: gegevens van de cliënt en de behandelaar en de uitwisseling van status- en resultaatberichten.

Single sign-on

Met Koppeltaal heeft zowel patiënt als behandelaar vanuit zijn eigen werkomgeving toegang tot alle relevante informatie over het behandelproces. Voor patiënten betekent dit dat zij alleen in hun portaal hoeven in te loggen. Vanaf dat moment kunnen zij meteen aan de slag met modules of vragenlijsten. Behandelaren hebben in het portaal direct inzicht in de status van de door hun toegewezen module of vragenlijst. Het maakt daarbij niet meer uit dat deze interventies van verschillende leveranciers zijn. Koppeltaal maakt het in feite achter de schermen mogelijk dat de gebruikers niet meer telkens opnieuw hoeven te loggen (single sign-on).