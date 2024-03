Verpleegklinieken pionieren succesvol met medicijndispensers

Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van medicijndispensers in de thuiszorg bijzonder effectief kan zijn. Een goed voorbeeld is het succes van de implementatie van plusminus 600 medicijndispensers bij Zuyderland Thuiszorg. Evaluerend stelt de zorgorganisatie dat door de inzet van digitale medicijndispensers inmiddels 24 FTE’s zijn vrijgespeeld. Inmiddels wordt er ook onderzoek gedaan naar de inzet van dit handige digitale hulpmiddel in verpleegklinieken. Vilans publiceerde in februari 2024 bijvoorbeeld nog een rapport over de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent de intramurale inzet van dispensers.

Intramurale inzet medicijndispensers

Zorgorganisatie Zuidoostzorg pioniertin haar verpleegklinieken ondertussen al volop met de inzet van Medido medicijndispensers. Het uitgangspunt van die inzet is dat iedere cliënt potentieel in staat is tot zelfbeheer van medicatie, tenzij het tegendeel bewezen is. Inmiddels heeft dit volgens betrokkenen de organisatie val de nodige successen opgeleverd.

Bij Zuidoostzorg gebruiken ze specifiek de geavanceerde medicijndispenser van Medido. Zo’n slimme medicijndispenser geeft aan wanneer medicijnen moeten worden genomen, reikt ze uit in zakjes, registreert wanneer de medicijnen zijn gepakt en deelt deze informatie met de zorgmedewerkers. Op een bijbehorende app of via een portal is te zien of de geplande medicatie is afgenomen. Een mantelzorger, naaste of zorgprofessional kan hierop meekijken.

Succesverhalen uit het verpleeghuis

Een belangrijk voordeel van dit digitale hulpmiddel cliënten weer een stukje autonomie terugkrijgen. Bij ZuidOostZorg zijn inmiddels diverse succesverhalen te vinden, die illustreren hoe effectief de inzet van de Medido óók in de verpleegkliniek kan zijn. Hoewel het instituut zeven noemenswaardige voorbeelden aanhaalt, springen er drie in het bijzonder uit.

Zoals mevrouw Dijken, die na een periode van aanpassing aan haar nieuwe woonomgeving en herstel van ondervoeding, haar medicatie weer zelfstandig begon te beheren. Haar verhaal is een sterk voorbeeld van de mogelijkheid tot herstel van autonomie, zelfs na grote gezondheidsuitdagingen. Ook meneer Van der Bent beheert, ondanks een halfzijdige verlamming als gevolg van een CVA, eigenhandig zijn medicatie met behulp van een dispenser. Het derde voorbeeld betreft meneer De Vries, die woonachtig is op een locatie voor mensen met dementie. Hij kan overweg met de Medido en ervaart dankzij deze technologie een hernieuwd gevoel van structuur en eigenwaarde. Allemaal ervaringen die goed laten zien dat medicijndispensers niet alleen een dankbaar hulpmiddel zijn in de thuiszorg, maar ook van grote waarde kunnen zijn in verpleegklinieken.