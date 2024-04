Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer

Eenvoudige botbreuken zijn breuken die bijna altijd goed herstellen, zoals een knikje in het polsbot of een kleine breuk in de elleboog. Patiënten met dit soort breuken of met verzwikkingen moesten in het Albert Schweitzer ziekenhuis tot nu toe standaard een week na de behandeling terugkomen voor een controle op de polikliniek chirurgie of de gipskamer. In veel gevallen is dat nu dankzij de vernieuwende digitale aanpak niet meer nodig.

Ziekenhuisritje minder

Zorgverleners van de SEH en de gipskamer zien zeker de voordelen van deze nieuwe manier van werken. Gipsverbandmeester Peter Mackaaij: “Het gebruik van braces in combinatie met de app scheelt de patiënt een rit naar het ziekenhuis en vrij vragen van werk of school. Braces en drukverbanden zijn veel comfortabeler dan gips. Het aanleggen ervan is ook nog eens een stuk minder tijdrovend.”

Wel blijft een goede uitleg van het letsel e en de behandeling nodig. Omdat de patiënt in de nieuwe situatie in principe nog maar één keer wordt gezien, moet de voorlichting de eerste keer meteen goed zijn er moet er ook op worden gewezen dat het nodig is dat de patiënt de VFC-app daadwerkelijk downloadt.

Virtual Fracture Care app

De app Virtual Fracture Care is oorspronkelijk ontwikkeld in het OLVG en inmiddels al in flink wat ziekenhuizen een succes. Deze werd concreet in 2019 ontwikkeld door Thijs Geerdink in samenwerking met de traumachirurgen van het OLVG. De app biedt patiënten essentiële informatie en tools om thuis aan hun herstel te werken, waardoor het aantal nacontroles met meer dan 90% is afgenomen zonder dat het aantal huisartsbezoeken toenam. De app werd zo’n succes dat hij inmiddels zelfs al in vijf talen beschikbaar is. Werken met de app helpt het Albert Schweitzer ziekenhuis om de strategie voor de komende jaren te realiseren: de stijgende zorgvraag opvangen met gelijkblijvende capaciteit en middelen.

Eenvoudige breuken

Voor deze innovatieve aanpak wordt in de praktijk op de SEH gekozen in het geval van eenvoudige breuken. Eerst krijgen patiënten daar een brace of drukverband. Dat is een optie die voor patiënten gebruiksvriendelijker is dan gips. Braces zijn namelijk thuis te verwijderen. De SEH-verpleegkundige of gipsverbandmeester legt uit hoe dat moet. Maar die info is ook terug te vinden in de Virtual Fracture Care app die naast adviezen ook de nodige instructies, afbeeldingen en oefenfilmpjes bevat.

SEH-arts Annelieke Collée ziet veel voordelen: “Patiënten krijgen veel meer eigen regie. Ze zijn voor een uitgebreide instructie niet afhankelijk van bijvoorbeeld de drukte op de SEH. In de app vinden ze alle informatie, die ze op hun gemak kunnen lezen of bekijken waar en wanneer ze maar willen. Daarnaast verlicht het werken met Virtual Fracture Care de druk op de poli chirurgie en komt er meer ruimte voor andere patiënten.”

Als het nodig is, is tot slot een controle op de polikliniek tot slot nog steeds mogelijk. Belangrijk is ook dat patiënten bij vragen of klachten altijd kunnen bellen naar de speciaal voor dit project opgetuigde ‘breuklijn’.