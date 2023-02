Voorspelmodel geeft CVA-patiënten inzicht in herstel

Door een beroerte, ook wel CVA genoemd, kunnen functies van het lichaam uitvallen. Een groot deel van de patiënten krijgt bijvoorbeeld te maken met uitval van de arm en hand. In welke mate dit weer herstelt, verschilt per situatie en daar houdt het voorspelmodel rekening mee. Het nieuwe model geeft op begrijpelijke wijze, voorafgaand aan het revalidatietraject, inzicht in het herstel van de arm- handfunctie van een specifieke CVA-patiënt. Het gaat dan concreet over het periodiek verloop van het herstel en wat er minimaal en maximaal verwacht kan worden. Dit is belangrijke info voor zowel patiënten als zorgverleners.

Slimme algoritmes in zorg

In de zorg worden steeds vaker voorspelmodellen ingezet. Met name tijdens de COVID-crisis werden er veel modellen ontwikkeld om inzicht te krijgen in hoe de infectieziekte zich zou ontwikkelen. Recente voorspelmodellen die in de zorg werden gepresenteerd waren onder meer een slim algoritme dat kan voorspellen of iemand hartfalen gaat ontwikkelen en het succesvolle voorspelmodel Chrystal bone dat het risico op fracturen kan voorspellen.

Integratie EPD

Het gebruik van een voorspelmodel binnen de medisch specialistische revalidatie van CVA-patiënten is b vernieuwend. Uniek is in dit geval dat het voorspelmodel is geïntegreerd in het EPD en de benodigde input voor het model, te weten metingen van de arm- handfunctie, automatisch worden ingeladen vanuit een database. Een voorspelling kan op elk gewenst moment na een beroerte worden gedaan.

De kracht van het voorspelmodel

Het nieuwe voorspelmodel geeft CVA-patiënten op beeldende wijze inzicht in het mogelijke verloop van hun herstel en dat geeft wat houvast. Jorrit Slaman, beleidsadviseur bij Rijndam en medeontwikkelaar van het model vertelt op de website van het ziekenhuis: “Onze behandelaren zijn blij met de beschikbaarheid van het voorspelmodel. Dankzij een dashboard hebben ze in één oogopslag alle relevante informatie in beeld.”

“De kracht van het model zit hem er met name in dat het inzicht geeft of de arm van een patiënt gaat herstellen en er getraind kan worden op herstel van de armfunctie. Het kan ook zo zijn dat herstel van de armfunctie onwaarschijnlijk is en er meer focus komt op compensatie-strategieën. Momenteel worden deze keuzes gemaakt door de klinische blik en ervaring van het behandelteam. Dit model biedt hen beslisondersteuning door dit cijfermatig te onderbouwen.”