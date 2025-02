Masterplan 2050 voor Erasmus MC Campus goedgekeurd

De gemeenteraad van Rotterdam heeft haar goedkeuring gegeven voor het Masterplan 2025 van het Erasmus MC. Dit betekent dat de ontwikkeling van de Erasmus MC Campus door kan gaan en dat de campus mag uitbreiden tot een vloeroppervlakte van meer dan zevenhonderdduizend vierkante meter. Het wordt de plek waar kennisinstellingen, bedrijven, wetenschappers, studenten, docenten, zorgprofessionals en patiënten samenwerken aan een innovatieve en toekomstbestendige zorg.

De goedkeuring van de gemeente Rotterdam voor het Masterplan 2050 is een belangrijke stap op weg naar het voltooien van de missie die het Erasmus MC zich ten doel gesteld heeft: 'excellente zorg en een gezonde bevolking door onderzoek en onderwijs’. “De gezondheidszorg heeft te maken met een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals maatschappelijke ongelijkheid, krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en stijgende kosten voor de gezondheidszorg. Deze uitdagingen kan de zorg alleen aan als we intensiever gaan samenwerken. Als gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap kennis en expertise delen. Dat is het uitgangspunt van de campus”, vertelt Stefan Sleijfer, decaan en voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus MC.

Samenwerking

Op de campus werken diverse kennisinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven samen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en technologieën die moeten bijdragen aan toekomstbestendige, duurzame en kwalitatief goede zorg. Samenwerking is daarvoor cruciaal. Zo zal op de campus de bestaande strategische samenwerking met Erasmus Universiteit en TU Delft, Convergence, verder uitgebouwd worden. Het Erasmus MC en de TU Delft openden in 2023, naar eigen zeggen, het eerste ethieklab ter wereld op het gebied van AI in de zorg.

“Ingenieurs van de TU Delft en onze artsen werken sinds kort samen in het nieuwe MOBI-lab aan een oplossing voor bijvoorbeeld artrose. De locatie van het lab, midden in Erasmus MC, zorgt ervoor dat wetenschappers sneller kunnen innoveren, implementeren en opschalen. Dat is hard nodig, want 1,5 miljoen Nederlanders hebben last van artrose en dit aantal kan in 2040 oplopen tot 2,3 miljoen”, aldus Dirk Schraven, lid raad van bestuur van Erasmus MC.

Start-ups en innovatie

De campus wordt ook een plek voor start-ups en andere bedrijven die een bijdrage willen leveren aan een innovatieve en duurzame zorgomgeving. Zo zal er niet alleen gewerkt worden aan de ontwikkeling van betere diagnostiek en behandelingen van ziekten en aandoeningen, maar ook aan preventie. “Daarvoor zetten we wetenschappelijk onderzoek, technologische en data-gedreven innovaties in. Denk aan de inzet van robots en AI. Altijd met de patiënt op de eerste plaats. We kunnen steeds meer, vooral als we samenwerken.”, aldus Schraven.

Bouw start in 2029

In 2029 wordt gestart met de bouwactiviteiten voor de uitbreiding van de campus. Gepland zijn onder andere een nieuwe toren voor onderzoek en psychiatrie en plek voor startende ondernemers. Ook komt er een nieuwbouw voor het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. "In dit nieuwe kinderziekenhuis willen we met het gebouw naadloos aansluiten bij onze missie: samen zetten we ons volledig in voor de beste toekomst voor jou en je familie. Patiënten, hun families en medewerkers hebben meegedacht hoe dit nieuwe gebouw en de zorg eruit moet komen te zien”, vertelt Thomas Laffree, directeur van Sophia Kinderziekenhuis.

De uitbreiding van de Erasmus MC Campus levert naar verwachting ongeveer 5.000 nieuwe banen op. Op dit moment telt het Erasmus MC al zo’n 18.000 werknemers. “De campus wordt een belangrijke plek met grote economische en maatschappelijke waarde voor Rotterdam. We krijgen er een plek bij die volop ruimte biedt voor duurzame innovaties in de zorg én een plek die zorgt voor veel nieuwe werkgelegenheid. Daar zijn we als stad heel blij mee”, vertelt wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen).