V&VN Kennisinstituut, e-learning Pharos, bestuurswisselingen en meer

Deze week aandacht voor de opening van het V&VN Kennisinstituut, een nieuwe e-learning van Pharos en sneller inzicht in onderzoeksresultaten voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland. Verder ook aandacht voor een drietal (aangekondigde) bestuurswisselingen bij de Sint Maartenskliniek, het Máxima MC en het Trimbos-instituut.

Opening V&VN Kennisinstituut

Vorige week, 14 maart, heeft V&VN-voorzitter Bianca Buurman in het bijzijn van tientallen genodigden het Kennisinstituut V&VN officieel geopend. De komende jaren moet het Kennisinstituut V&VN dé centrale plek worden waar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten kennis en producten kunnen ophalen en delen.

“Met het Kennisinstituut zorgen we voor ontwikkeling van de juiste kennis én dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zich met die kennis gesteund voelen in de dagelijkse praktijk. Zo werken we aan het versterken van de kwaliteit van de zorg en aansluiting bij cliënten en hun naasten”, aldus Bianca Buurman.

Demissionair minister Conny Helder over Kennisinstituur V&VN

E-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’

Pharos heeft een nieuwe e-learning gepubliceerd. Deze is speciaal bedoeld voor zorgprofessionals, communicatieprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen en andere medewerkers in de zorg en welzijn. Wie de e-learning wil volgen dient wel te beschikken over voldoende basiskennis van gezondheidsvaardigheden en begrijpelijke communicatie.

De e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ duurt ongeveer een uur. Deelnemers kunnen hun kennis over begrijpelijke schriftelijke communicatie, het testen van materialen, begrijpelijke mondelinge communicatie en het inzetten van de terugvraagmethode uitbreiden. De e-learning is te vinden op het Pharos leerplatform.

Uitslagen direct zichtbaar

Ziekenhuis Rivierenland biedt patiënten sinds 13 maart de mogelijkheid onderzoeksgegevens en uitslagen direct in te zien via hun medisch dossier op MijnZR. Daarmee is de wachttijd van zeven dagen die tot voor kort nog gehanteerd werd verleden tijd.

Door patiënten direct inzage te geven in uitslagen sluit Ziekenhuis Rivierenland aan bij de landelijke trend die ook ondersteund wordt door de medische specialisten en de Patiëntenadviesraad van het ziekenhuis en de landelijke Patiëntenfederatie Nederland.

Nieuw RvT-lid Sint Maartenskliniek

Met ingang van 17 mei zal heer Mr. P.G. (Gijs) de Vries toetreden tot de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek. Hij volgt dr. René Penning de Vries op, die na het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn afscheid neemt.

“De Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd ziekenhuis met een grote naam in Nederland en Europa en met een bijzondere missie erop gericht om mensen hun bewegingsvrijheid weer terug te geven. Geweldig om al mijn ervaringen in de zorg daarvoor in te kunnen zetten; zeker in het licht van de samenwerking aan het begin van mijn carrière tussen de Sint Maartenskliniek en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis”, aldus De Vries.

Afscheid bestuursvoorzitter Trimbos

Op 1 juli zal de huidige bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut, Bert van der Hoek, afscheid nemen. Hij gaat van zijn pensioen genieten in Frankrijk. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. De procedure voor het vinden van een nieuwe bestuursvoorzitter loopt nog.

Ik verlaat het instituut met een goed gevoel en vol vertrouwen. Ik heb het hier altijd ontzettend naar mijn zin gehad en vind het nog steeds heel erg leuk en betekenisvol werk. De combinatie bestuur en onderzoek (met name de GGZ) is fantastisch. Het instituut draait uitstekend en onze kernthema’s zijn nog steeds relevant en actueel. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van het instituut”, aldus Van der Hoek.

Nieuw RvT-lid Máxima MC

Eind februari is Paul van Vuuren toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Máxima MC. Daar zal hij plaatsnemen in de auditcommissie. Sinds 2017 werkt Van Buuren bij VDL. De laatste drie jaar bekleedt hij daar de functie van Executive Vice President binnen de hoofddirectie van de VDL Groep. Daarvoor werkte hij ruim 37 jaar in de financiële sector, bij de ING Bank.

