VVT-organisaties Friesland maken samen leergang digitalisering

Hoe stuur je nu vanuit je bestuurlijke rol op digitalisering en hoe weet je nu wat hierbij belangrijk is? Kuiper hierover in een interview met ICT&health 1: “Het digitaliseringsvraagstuk in de zorg is veelzijdig en dat maakt het complex. Als bestuurder moet je aan zoveel knoppen draaien en veel achtergronden weten voordat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.”

Digitale leergang samenstellen

De vraagstukken waarmee Kuiper worstelde, legde ze voor aan Jerry Fortuin van Wij Transformeren Zorg (Wijtz) met de vraag of er een korte cursus of leergang beschikbaar was. Op dat moment was een dergelijke leergang nog niet voor handen maar het was geen probleem om dat te gaan samenstellen. Een voorstel dat door Kuiper en haar collega-bestuurders in Friesland met open armen werd ontvangen.

Samen met collega-bestuurder van ZuidOostZorg, Simone Meertens, stelde Kuiper met behulp van externe adviseurs een leergang samen. Eind 2022 werd de eerste tweedaagse cursus gegeven, vertelt ze. “Juist omdat alle bestuurders van de veertien instellingen enthousiast waren over de leergang, was dit meteen de start van het formuleren van een gezamenlijke visie op digitalisering in de VVT-sector.”

Gezamenlijke visie

De vier digitaliseringsdoelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) vormden de basis voor het de gezamenlijke visie. Dat betekent dat digitale gegevensuitwisseling dé standaard wordt in de zorg en dat alle inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang hebben en beschikken over hun eigen zorggegevens. Ook speelt het digitaliseringsvraagstuk een belangrijke rol bij de transformatie naar hybride zorg.

“Ik ontdekte dat het heel nuttig was om in deze tweedaagse cursus met elkaar de IZA-digitalisering door te akkeren”, vervolgt Kuiper. “Dat is zo’n grote opgave, dat kún je gewoon niet in je eentje als organisatie doen. Met digitalisering van je organisatie moet je met z’n allen wel een standaard manier van werken invoeren, wil je invloed hebben op de transformatie in de zorg.”

Versnellen innovaties

Simone Meertens is van oorsprong controller en gebruikt die ervaring nu als bestuurder bij ZuidOostZorg. Ze weet door haar ervaring dat het inzetten van eenduidige werkvormen belangrijk is om je doelen te bereiken. Naast het regionale programmateam neemt ze ook deel aan de landelijke beweging van ‘Anders werken in de zorg’, dat is gericht op het versnellen van (technologische) innovaties in de zorg.

“Met onze manier van werken kijken we op verschillende locaties in Friesland samen naar de verschillende facetten van digitalisering”, legt Meertens uit. “Andere VVT-instellingen kunnen weer daarop meeliften, zodat zij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.”

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.