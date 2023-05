Wonden sneller genezen met elektrische stimulatie

Universitair hoofddocent bio-elektronica aan de Chalmers University of Technology, Maria Asplund, en haar team ontwikkelden een methode waarmee chronische wonden tot drie keer sneller kunnen genezen. De methode is gebaseerd op een oude hypothese. Die claimt dat elektrische stimulatie kan worden gebruikt voor de genezing van beschadigde huid.

De onderzoekers ontdekten dat huidcellen elektrotactisch zijn, wat betekent dat ze binnen elektrische velden in een bepaalde richting bewegen. Door een elektrisch veld in een petrischaaltje met huidcellen te plaatsen, ontdekten ze dat de cellen niet meer willekeurig maar in dezelfde richting gaan bewegen.

Genezing door elektrische stimulatie

Asplund en haar team onderzochten hoe dit principe kon worden gebruikt om de cellen elektrisch te geleiden en zo wonden sneller te laten genezen. Ze gebruikten een kleine, gemanipuleerde chip om wondgenezing in kunstmatige huid te vergelijken. Daarbij behandelden ze één wond met elektrische stimulatie terwijl ze een andere wond lieten genezen zonder elektriciteit.

De resultaten waren veelbelovend: de wond die met elektriciteit werd gestimuleerd, genas drie keer sneller dan de wond die zonder elektrische stimulatie voor genezing behandeld werd. De onderzoekers ontdekten dus dat elektrische stimulatie kan worden gebruikt om wonden aanzienlijk sneller te laten genezen.

Wondgenezing bij diabetes

De onderzoekers onderzochten ook hoe elektrische stimulatie kan worden gebruikt om wondgenezing in verband met diabetes te versnellen. Diabetes beïnvloedt wondgenezing omdat het de bloedsomloop schaadt en de zenuwen beschadigt, wat leidt tot een verminderd vermogen om pijn of druk te voelen. Dit betekent dat mensen met diabetes zich misschien niet realiseren dat ze een wond hebben en dat het lange tijd onopgemerkt kan blijven, wat tot verdere complicaties kan leiden.

Omdat diabetes wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem is, richtten de onderzoekers zich ook op wondgenezing in verband met deze ziekte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Diabetes Federatie heeft inmiddels al een op de elf volwassenen een vorm van diabetes. Asplund en haar team ontdekten dat elektrische stimulatie de snelheid van wondgenezing kan verhogen, ook in door diabetes aangetaste cellen, waardoor ze bijna overeenkomen met gezonde huidcellen.

De onderzoekers ontvingen onlangs een substantiële subsidie. Daarmee kunnen ze hun onderzoek voortzetten en uiteindelijk wondgenezingsproducten voor consumenten op de markt kunnen brengen. Asplund en haar collega’s werken aan een concept waarbij wonden worden “gescand” en de stimulatie wordt aangepast op basis van de individuele wond. Ze geloven dat dit de sleutel is om in de toekomst mensen met langzaam genezende wonden effectief te helpen.

Een mogelijke oplossing

De methode van elektrische stimulatie is niet nieuw. Het wordt al tientallen jaren gebruikt in medische toepassingen zoals botgenezing. In 2020 startte een groep van samenwerkende wetenschappers een project waarbij ze ernaar streven om het gezichtsvermogen van blinden te herstellen met behulp van elektrische stimulatie van de hersenen.

De methode van de onderzoekers is echter anders omdat deze niet-invasief is en geen operatie vereist. Het zou een kosteneffectievere en minder pijnlijke optie kunnen zijn voor patiënten met chronische wonden. De onderzoekers werken nu samen met industriële partners om op basis van hun methode nieuwe producten voor wondgenezing te ontwikkelen. Ze hopen dat deze producten in de nabije toekomst op de markt komen en dat ze bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met chronische wonden.