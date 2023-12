Zes nieuwe technologieën waar we in 2024 naar uitkijken

Met de AI Pin heb je AI altijd bij de hand

AI Pin is een klein draagbaar apparaatje dat met een magneet aan kleding wordt bevestigd. De wearable – ontwikkeld door Humane, met hoofdkantoor in San Francisco – heeft tot doel smartphones te vervangen en mensen te integreren met kunstmatige intelligentie. Hoewel gelanceerd in november 2023, zal 2024 bepalen of de technologie een succes of mislukking wordt.

De vierkante clip is voorzien van een camera, microfoon en een aantal sensoren. De bediening gaat via gebaren en stembesturing en het apparaat kan worden gekoppeld aan een Bluetooth-hoofdtelefoon. Hij heeft geen scherm, maar een op gebaren reagerend touchpad om ‘mensen van schermen te bevrijden’. Een van de meer opwindende functies is de Laser Ink Display-projector, die tekst op de hand van de gebruiker projecteert en informatie geeft over binnenkomende oproepen, sms-berichten of appjes en andere meldingen.

Een LED aan de voorkant geeft aan wanneer de ingebouwde camera aan het opnemen is. De AI Pin kost $699 (gecombineerd met een maandelijks abonnement van $24). Interactie is gebaseerd op een AI-gestuurde gesprekken in plaats van te vertrouwen op apps, zoals op een smartphone. Korte berichten en informatie kan op de handpalm worden weergegeven. AI Pin kan foto’s maken, uw agenda beheren, berichten schrijven, vrienden bellen, u helpen door de stad te navigeren en meer.

Use cases in de zorg: AI Pin kan informatie over het producten en de omgeving weergeven. Als u bijvoorbeeld een handvol noten oppakt, zal AI Pin de voedingswaarde daarvan tonen. Theoretisch zou het ook kunnen helpen bij het vastleggen van gegevens tijdens een patiëntenbezoek of ziekenhuisrondes.

Apple Vision Pro combineert de echte en de virtuele wereld

In juni 2023 onthulde Apple een langverwachte mixed-reality (MR) headset die naar verwachting een nieuw tijdperk van ruimtelijk computergebruik zal inluiden. De MR-headset van Apple komt in april 2024 op de markt. In tegenstelling tot de reeds beschikbare VR-brillen, biedt Vision Pro een naadloze integratie van de echte en virtuele wereld. Hij is uitgerust met een sloot aan hightechfuncties: een camerasysteem dat oogbewegingen en gebaren volgt om digitale inhoud naadloos te beheren, stembesturing en een scherm met hoge resolutie (23 miljoen pixels op twee schermen en 4K-video). Daarmee kan het beeld dat voor de ogen van de drager geprojecteerd wordt, zo realistisch mogelijk weergegeven worden.

Tijdens de presentatie van de VR-bril zei Apple-CEO Tim Cook dat ‘een nieuw computertijdperk aanbreekt’ en dat de manier waarop mensen werken, met elkaar communiceren en hun vrije tijd doorbrengen, zal veranderen. Brildragers kunnen speciale, maatwerk, optische inzetstukken op sterkte kopen. De bril heeft twaalf camera’s, vijf sensoren, zes microfoons en een surround sound-systeem. Optic ID herkent de iris van de gebruiker voor ontgrendeling en wachtwoord verificatie. Met de VisionPro versie van FaceTime is het mogelijk om alle deelnemers aan een videoconferentie te laten zien in de ruimte waar de persoon zich bevindt. De MR-bril heeft daarnaast ook een zeer goed draagcomfort, zodat hij zelfs na meerdere uren gebruik nog altijd comfortabel aanvoelt. Apple Vision Pro zal naar verwachting $3499 gaan kosten.

Use cases in de gezondheidszorg: VR en AR worden natuurlijk al toegepast binnen de gezondheidszorg. De Vision Pro kan dankzij de mixed-reality (MR) technologie het aantal toepassingsgebieden nog verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van VR-therapieën (VRx) voor patiënten met chronische en acute pijn of psychische stoornissen.

OpenAI GPT Store: De opkomst van AI-assistenten in 2024

GPT staat voor Generative Pre-trained Transformers. Op basis van deze nieuwe AI-technologie zijn verschillende gratis chatbots ontwikkeld, zoals ChatGPT (OpenAI), Bard (Google) en Bing AI (Microsoft). Deze oplossingen zijn echter getraind op basis van grote sets algemene gegevens die beschikbaar zijn op internet, waarbij soms de verfijning van de antwoorden ontbreekt.

De ontwikkelaar van ChatGPT, OpenAI, voorziet dat iedereen een generatieve AI-assistent zal krijgen, gespecialiseerd in een specifiek onderwerp. Het kan een expert zijn op het gebied van het schrijven van e-mails, management, koken, kinderopvang, onderhandelen of gezondheidsbegeleiding. Eind 2023 kondigde OpenAI de GPT Store aan, vergelijkbaar met de app stores van Google of Apple. Leveranciers kunnen verschillende versies van GPT aanbieden, in de vorm van smartphone-apps. Bovendien is er een GPT-wizard gemaakt om elk bedrijf te helpen zijn eigen GPT te creëren en deze te voorzien van extra, specifieke, data. Elke onderneming kan een persoonlijke agent ontwikkelen om te helpen bij de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld een chatbot voor de klantenservice zijn of een beslissingsondersteunend systeem.

Gebruiksscenario’s in de gezondheidszorg: We kunnen GPT’s voor medische doeleinden verwachten, zoals welzijnsmentoren die zijn gemaakt om specifieke ziekten te helpen beheersen, coaches voor een gezonde levensstijl, EHBO-chatbots en op triage gebaseerde gezondheidsbeoordelingen.

E-health kiosken van Forward en op Franse treinstations

De in de VS gevestigde futuristische kliniek Forward heeft de CarePod gepresenteerd. Dit is een verplaatsbare, self-service, door AI-aangedreven e-health kiosk waar patiënten preventieve controles kunnen ondergaan als onderdeel van een op abonnementen gebaseerd zorgplan. Hoewel Forward CarePods-capsules niets nieuws zijn en lijken op bestaande e-health kiosken, wordt verwacht dat ze de weg vrijmaken voor nieuwe mobiele gezondheidstaken, van ziektediagnose en biometrische lichaamsscans tot bloedtesten. De mobiele AI-artsenpraktijk, zonder arts, zal worden aangestuurd door kunstmatige intelligentie en voorzien zijn met een sloot aan diagnostische apparaten van een nieuwe generatie. Het gebruik van CarePod voor regelmatige controles is mogelijk met een abonnement (tarieven beginnen bij $ 99 per maand), en patiënten kunnen hun gezondheid beheren via mobiele apps.

Er zullen apps komen die gericht zijn op chronische patiënten (diabetes, hoge bloeddruk, depressie) en op preventieve zorg voor patiënten, zoals prenatale zorg, kankerscreening en genetische ziekterisico’s. De gegevens die tijdens een bezoek aan een CarePod worden verzameld, worden geüpload naar het Forward e-healthplatform, waar patiënten gezondheidsparameters en behandelingsvoortgang kunnen volgen. Met de app hebben patiënten toegang tot alle gegevens, testresultaten en gepersonaliseerde behandel- en preventieplannen. CarePods zullen worden geplaatst in winkelcentra, sportscholen en kantoren, aanvankelijk in San Francisco (waar de eerste Forward-kliniek werd gevestigd), New York, Chicago en Philadelphia.

In november 2023 kondigde het bedrijf aan dat het $ 100 miljoen had opgehaald bij investeerders om de capsules te produceren en te implementeren. In een interview met Fierce Healthcare zei Adrian Aoun, CEO van Forward, dat het probleem van de gezondheidszorg is dat deze uitsluitend afhankelijk is van artsen en verpleegkundigen. En daarvan zijn er niet genoeg om aan de groeiende (gezondheids)zorgbehoeften te voldoen. Daarom moet ‘zorg een product zijn.’ ‘We moeten elke activiteit die wordt uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen extraheren en in hardware en software inbouwen om de zorg op te schalen zonder personeelsbeperkingen’, zegt Aoun.

E-health kiosken lijken een comeback te maken. De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF is van plan om tegen 2028 e-health diensten aan te bieden op ongeveer 300 treinstations. De SNCF noemt het feit dat 90% van de bevolking binnen een straal van 10 kilometer rond een station woont, als een van de belangrijkste argumenten hiervoor. Het streven is dat e-health kiosken gevestigd worden op stations in gebieden die worden gekenmerkt door onvoldoende toegang tot gezondheidszorg.

In eerste instantie zullen de e-health kiosken, 15 vierkante meter groot, dichtbij de ingangen van stations worden geplaatst, waardoor ze comfortabele, vriendelijke plekken bieden waar patiënten effectief kunnen worden behandeld tijdens teleconsultaties. Er zal altijd een verpleegkundige ter plaatse aanwezig zijn en de patiënt zal op afstand worden onderzocht door een arts die in Frankrijk praktiseert. Afspraken kunnen ter plaatse worden gemaakt of via online medische planningsplatforms of de SNCF-app.

Seagate HAMR: meer ruimte voor gezondheidsdata

Ongeveer 30% van alle data ter wereld wordt verzameld in de gezondheidszorg. In 2025 zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot 36%. Een dergelijke snelle groei wordt toegeschreven aan de toenemende digitalisering van de gezondheidszorgsector en de verwerking van meer gezondheid gerelateerde data die verzameld worden door nieuwe apparaten, zoals wearables. Deze stijging impliceert een enorme toename van de vraag naar geheugencapaciteiten.

In 2024 zou er een revolutionaire ontwikkeling kunnen plaatsvinden op het gebied van dataopslag. Seagate heeft HAMR-hardeschijftechnologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) gepresenteerd met een initiële capaciteit van 32 terabytes, die naar verwachting in de komende jaren zal groeien tot 80 terabytes. Deze innovatie heeft het potentieel om de datacenteractiviteiten radicaal te veranderen en de beschikbaarheid van clouddiensten te vergroten.

Use cases in de gezondheidszorg: Goedkopere cloud computing-diensten voor zorginstellingen.

WiFi 7 en 7G: nieuwe snelheid voor slimme ziekenhuizen

De nieuwe WiFi 7 standaard zal datatransmissie vier keer sneller bieden dan Wi-Fi 6 en vijf keer sneller dan WiFi 5. Technologiegiganten zoals Apple hebben al aangekondigd dat nieuwe versies van hun apparaten vanaf aind 2024 de standaard zullen gaan ondersteunen. Sommige landen hebben ook 7G mobiele internetnetwerken geïmplementeerd, waaronder Noorwegen, Nederland en Zuid-Korea. 7G is vier keer sneller dan 6G en 14.000 keer sneller dan de gemiddelde mobiele internetsnelheid die vandaag de dag beschikbaar is. Een breed gebruik van WiFi 7- en 7G-netwerken vereist echter infrastructuurontwikkeling.

Use cases in de gezondheidszorg: De snelheid van mobiel internet en WiFi-gegevensoverdracht is cruciaal voor de ontwikkeling van het zogenaamde Internet of (Medical) Things of het bieden van medische diensten op afstand, zoals robot gestuurde operaties of teleconsulten. Bij operaties die door teams op afstand worden uitgevoerd met door mensen bediende robots, kunnen zelfs kleine vertragingen in de overdracht van signalen de coördinatie van een operatieteam verstoren. Dankzij snelle WiFi-netwerken kunnen geïntegreerde apparaten in slimme ziekenhuizen naadloos communiceren.