Zinnige Infectiezorg dankzij e-health en IPU

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18%. In totaal ging het om bijna een half miljoen raadplegingen per jaar. Een knelpunt in de bestrijding van soa’s is dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren, die de toegang tot zorg belemmeren. Soms wordt er al een digitale assistent ingezet voor vragen maar het project Zinnige Infectiezorg is veel integraler en beslaat zelfs het gehele zorgpad. Het innovatieve project heeft dankzij een beschikking van NZa mogelijkheid om maximaal 3 jaar te experimenteren met deze zorgprestatie. Betrokkenen zoals LUMC zijn, zoals uit een recent filmpje op YouTube blijkt, enthousiast over deze aanpak en vertellen gedetailleerd hoe de financiering van zo’n project in zijn werk gaat.

Combineren e-health en datamanagement

Om de zorg laagdrempeliger te maken is het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) gestart. Hier wordt e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement gecombineerd ingezet. In het project ZIZ wordt samengewerkt met zorgverzekeraar CZ aan een nieuw zorgcontract. De soa-zorgkosten kunnen door deze nieuwe integrale benadering voor de patiënt verlaagd worden met liefst zestig procent, met name omdat het eigen risico bij deze laagdrempelige aanpak niet wordt aangetast.

Zinnige Infecitezorg: discreet online consult

Het traject voor de patiënt begint met een discreet online consult. Daar kan worden bepaald welke testen er nodig zijn of juist niet nodig zijn. Een patiënt kan ook bijvoorbeeld een foto van het aangedane geslachtsdeel sturen, hetgeen voor velen prettiger is dan een fysiek onderzoek.

Wanneer er nadere testen nodig zijn, kan dit in een zogeheten integrated practice unit (IPU), een lab dat op een locatie dicht bij de patiënt is en waar hij of zij in zeer korte tijd de uitslag krijgt. Door de snelle decentrale diagnostiek kan de patiënt in één IPU-bezoek in feite direct het complete zorgpad doorlopen. De behandelingstijd wordt zo verkort van twee tot vijf dagen naar minder dan één uur! Tevens kunnen zorgverleners op deze manier zorguitkomsten direct opvragen en koppelen aan andere data.

