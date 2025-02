ZN ondersteunt drie digitale (zelf)zorg gezondheidsapps

ZN ondersteunt financieel in 2025 drie digitale gezondheidsapps (diga’s) voor (zelf)zorg die aanvullend zijn aan eerstelijnszorg. De diga’s zijn voor patiënten laagdrempelig in gebruik en kunnen verdere inzet van zorg voorkomen. Daarmee helpen de apps bij passende zorg en kan hybride zorg worden gerealiseerd. Met huisartsenkoepels LHV en NHG, branchevereniging InEen en leveranciers wordt samengewerkt aan een structurele oplossing zodat wetenschappelijk bewezen gezondheidsapps blijvend kunnen worden ingezet.

Om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, wordt in het IZA ingezet op zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Digitale gezondheidsapps kunnen hieraan bijdragen. Tot dusver was er nog geen financiering voor deze apps. De digitale gezondheidsapps helpen patiënten met specifieke klachten. Door deze digitale ondersteuning van zelfzorg kan verdere medicalisering en de inzet van andere, duurdere zorg worden voorkomen.

Project Digitale Gezondheidsapps

Het gebruik van de app maakt op dit moment nog geen onderdeel uit van het reguliere zorgproces en er wordt door zorgverleners nog maar weinig verwezen naar deze apps. Waardevolle apps lopen daardoor het risico om te verdwijnen, terwijl deze apps juist een goede bijdrage kunnen leveren om de doelen uit het IZA te halen. Zo kunnen de apps bijvoorbeeld bijdragen om het arbeidsmarktprobleem aan te pakken doordat ze andere zorg helpen te voorkomen. Daarom start Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars in 2025 met het project Digitale Gezondheidsapps.

In dit project wordt onderzocht of en hoe de gezondheidsapps een duurzame positie kunnen krijgen in het hybride zorglandschap. Om te beginnen zijn er drie apps geselecteerd die door ZN financieel worden ondersteund, zodat ze ook in 2025 beschikbaar zijn en blijven voor verzekerden. Zorgverzekeraars Nederland wil zo het potentieel van digitale gezondheidsapps meer benutten. Met huisartsenkoepels LHV en NHG, branchevereniging InEen en leveranciers werkt ZN samen aan het vergroten van de beschikbaarheid van wetenschappelijk bewezen gezondheidsapps in zorgprocessen. Bovendien willen de partij het gebruik ervan stimuleren. Daarom zijn meerjarige beschikbaarheid, goede selectiecriteria en kwaliteitseisen én een duurzame financiering belangrijk.

Gezondheidsapps

De drie gezondheidsapps waarover het gaat zijn: URinControl, Vertigo Training en Untire. Zij zijn voor de start van dit project geselecteerd op basis van een aantal criteria, zoals een grote doelgroep, bewezen effectiviteit en maatschappelijke funding. Zo’n 40.000 mensen maken al gebruik van deze apps. URinControl geeft gerichte oefeningen aan vrouwen met ongewild urineverlies. De Vertigo Traingingsapp biedt oefeningen die mensen zelf kunnen doen bij draaiduizeligheid en Untire biedt oncologiepatiënten ondersteuning bij vermoeidheid bij kanker.