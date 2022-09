Zorgdomotica samenwerking Ascom en ZuidOostZorg

Bij zorgdomotica draait het om het ondersteunen en automatiseren van het zorgproces, met als doel een efficiëntere en betere zorg. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van sensoren en camera’s om patiënten – vaak ook ouderen – op afstand te monitoren. Denk hierbij aan sensoren en systemen die in de gaten houden hoe vaak een cliënt ’s nachts zijn bed verlaat of toepassingen die hen meer vrijheid op de afdeling bieden, maar dwalen en andere onveilige situaties juist voorkomen.

Strategische samenwerking zorgdomotica

Een belangrijk onderdeel van de strategische samenwerking tussen Ascom en ZuidOostZorg is het samen doorontwikkelen van zorgdomotica-, sensoring-, communicatie- en alarmeringssystemen voor de zorg. “We delen een toekomstvisie waarin technologie zowel onze cliënten als onze medewerkers ondersteunt in het krijgen en bieden van de best mogelijke zorg”, zegt Simone Meertens van de Raad van Bestuur van ZuidOostZorg.

De twee partijen hebben al een jarenlange geschiedenis als het gaat om het gezamenlijk ontwikkelen van zorginnovaties. De komende vijf jaar wordt die samenwerking verder geïntensiveerd en zich naast innovatie ook richten op producten en diensten ter ondersteuning van de zelfstandigheid en privacy van cliënten en het ondersteunen van zorgverleners.

Co Creatie

Ascom krijgt vanuit de praktijk veel informatie en nieuwe inzichten om diensten, software en producten verder te ontwikkelen. Een belangrijke doelstelling van de samenwerking is ook dat ZuidOostZorg daarvan kan profiteren. “Co creatie is de basis van onze unieke samenwerking. ZuidOostZorg is voor ons een belangrijke partner die meedenkt in oplossingen voor de vele uitdagingen in de praktijk, waarbij wij als bedrijf graag ondersteunen”, aldus Solutions Director van Ascom Ingo Tideman.

Een zorgdomotica oplossing die voor ZuidOostZorg zeer geschikt gebleken is, is Ascom Unite SmartSense. Dit is een oplossing waarbij sensoren het gedrag van bewoners met dementie monitoren. “We willen bewoners van onze verpleeghuizen stimuleren om naar buiten te gaan. Bij mensen met dementie is dat echter niet altijd vertrouwd vanwege bijvoorbeeld dwaalgevaar. Monitoring biedt dan uitkomst. Maar hoe doe je dat wanneer iemand geen device bij zich wil dragen? Samen met Ascom denken we bij ZuidOostZorg over dit soort vraagstukken na. In hen hebben we een partner gevonden die met ons meedenkt, maar ook meteen ónze ideeën in hun eigen diensten en producten mee kan nemen”, vertelt Roelfien Erasmus, programmamanager Technologie bij ZuidOostZorg.