Zorgtechnologie evalueren met ‘Weten wat werkt’

Zorgorganisaties willen graag informatie over de meerwaarde van zorgtechnologie. Ofwel: werkt het wel, matig of juist niet. Om daar zicht op te krijgen hebben TZA, DHC en Vilans dus de evaluatiemethode ‘Weten Wat Werkt’ ontwikkeld. Door op een uniforme wijze gezamenlijk data te verzamelen kunnen zij samen nu beter en efficiënter bepalen welke zorgtechnologie werkt en welke niet. Dat is belangrijk om te weten, want bij de inzet van zorgtechnologie moet steeds de praktische waarde voorop staan, zo staat te lezen op de website van Carintreggeland.

Sneller opschalen innovatie

Het efficiënt inzetten van zorgtechnologie is gezien de toenemende vraag naar zorg en het afnemend aanbod van zorgpersoneel belangrijker dan ooit. De krokodillenbek staat steeds wijder open en het is de kunst om die weer een beetje dicht te krijgen door het inzet van praktische zorgtechnologie. In de praktijk kost het testen en evalueren van technologieproducten tijd en geld, maar worden de uitkomsten hiervan vaak niet gedeeld. TZA en DHC hebben om die reden ‘Weten Wat Werkt’ ontwikkeld, zodat er resultaten op eenduidige wijzen kunnen worden gedeeld. Op die manier kan de besluitvorming over de inzet van een product in de volle breedte van de sector worden versneld. Door samen data te verzamelen wordt kennis namelijk eenvoudig en sneller verspreid. Zo kunnen de leden van TZA en DHC sneller een onderbouwd besluit nemen over de inzetten en opschalen van innovaties.

Weten wat werkt

‘Weten wat werkt’ is een evaluatietool die bestaat uit drie praktische instrumenten. Het eerste is een pre-scan, het tweede een review en de derde een zogeheten meerwaardetoets. De pre-scan is een checklist waarmee je zorgvuldig kunt afwegen of je een product wilt gaan testen. Hierin staat objectieve productinformatie maar ook eventuele risico’s, de impact op andere afdelingen binnen de organisatie en de benodigde competenties. De review is niets meer of minder dan een recensie van zorgprofessionals en cliënten die de nieuwe technologie beoordelen op basis van doeltreffendheid en gebruiksgemak. Tot slot worden met de meerwaardetoets ervaring van medewerkers en cliënten ‘opgehaald’ en de toegevoegde waarde van de toepassing, maar ook de kosten en baten op heldere wijze inzichtelijk gemaakt.