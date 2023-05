Zuyderland werft nieuw personeel met de ZuyderGame

Zuyderland hoopt mensen met de game warm te maken voor een carrière in de zorg. Voor het spelen van de game hoef je overigens niet naar het ziekenhuis te komen. De ZuyderGame is een zogenoemde online game. Je kunt dus overal, ook thuis, meedoen met de competitie. Inschrijven en spelen kan via deze link.

Twaalf online minigames

De ZuyderGame is een reis langs de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Daarvoor zijn twaalf unieke minigames ontwikkeld. Zo kunnen spelers onder andere een potje Memory spelen tegen cliënten in het zorgcentrum, of zorgen voor voldoende beddencapaciteit. Er zijn ook games waarbij spelers medicatie moeten afleveren bij de thuiszorg of assisteren tijdens een operatie.

Spelers worden tijdens het gamen begeleid en gemotiveerd door personeelsleden van het Zuyderland om zo het beste uit zichzelf te halen. Maandag 1 mei vond de officiele lancering van de ZuyderGame plaats. Dat gebeurde in de centrale hal van het ziekenhuis in Sittard-Geleen. Spelers konden bij het scherm hun ‘Game-profiel’ scannen, zich inschrijven of alvast het eerste onderdeel van de game spelen.

“Werken in de zorg is elke dag weer bijzonder. Het is erg uitdagend en je kunt bovendien iets betekenen voor anderen. En in Zuyderland is enorm veel te doen! Met deze ZuyderGame hopen we op laagdrempelige wijze een breed publiek warm te maken voor het werken in de zorg”, zei bestuursvoorzitter David Jongen tijdens de lancering van de game.

Grote finale ZuyderGame

De ZuyderGame kan tot en met 28 mei gespeeld worden. De vijftien beste spelers worden daarna uitgenodigd om op 3 juni deel te nemen aan de grote finale. Die wordt gehouden in de lokatie Sittard-Geleen van het Zuyderland Medisch Centrum. Alle finalisten maken dan allemaal kans op de hoofdprijs van 2500 euro in de vorm van een persoonlijk ontwikkelbudget. Ook voor de andere veertien finalisten ligt een prijs in het verschiet.

Het Zuyderland is niet het eerste ziekenhuis dat op een creatieve en speelse manier nieuw personeel probeert te werven. Eind vorig jaar startte Ziekenhuis Rivierenland een vergelijkbaar initiatief. Met een bijzonder escape-spel wil dat ziekenhuis bereiken dat met name meer jongeren warm lopen voor het vak van verpleegkundige. Daarvoor werd dat spel naar alle basis- en middelbare scholen in de regio gestuurd.