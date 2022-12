Ik geloof in technologie als verbinder

Stel je eens voor: Technologie die voor jou aan het werk gaat en het antwoord op jouw vragen al heeft, voordat je je daar zelf bewust van bent, dat is mijn moonshot met GZ-Plein.

Technologie als verbinder

Ik zie technologie als een kans om contact met elkaar te maken, als een zogenaamde ‘digitale steunstructuur’. Waar er vroeger een ‘natuurlijke steunstructuur’ was, die in deze maatschappij voor een deel is weggevallen. Want misschien lijkt technologie ons verder uit elkaar te drijven, omdat je nu eenmaal lekker in je eigen bubbel kunt blijven, maar ik geloof juist dat technologie een verbinder is.

Ik wil met GZ-Plein en de huidige en toekomstige slimme technieken mensen sneller helpen en makkelijker met elkaar in contact laten komen. Met GZ-Plein wil ik een community bouwen, waar je elkaar kunt ontmoeten, met elkaar kunt delen of die kan helpen om het zelf te doen. Zodat je samen veerkrachtiger wordt. En als het nodig is, zijn er professionals als back-up.

Laagdrempelig

GZ-Plein is laagdrempelig voor als je het zelf wilt doen. Geeft je oefeningen of werkt als een gids voor een passend antwoord. Zo geven we mensen zelf de touwtjes in handen en kunnen zij zelf hun ondersteuning op- of afschalen. Ze krijgen goede informatie en psycho-educatie, ondersteund door AI en slimme nudging-technieken.

Je kan op de door jouw gekozen tijd, gewoon vanaf de bank, contact zoeken met gelijkgestemden of bezig zijn met je vaardigheden. Ik geloof er in dat dit bij een deel van zorgvragen goed zonder tussenkomst van een huisarts of andere zorgprofessional kan, want juist hun expertise gebruiken we bij het inrichten van GZ-Plein.

Ervaringen delen

Op GZ-Plein kun je in contact komen met elkaar in ‘communities’, een beveiligde omgeving waar je ervaringen kunt delen over allerlei onderwerpen. Waarbij jij als gebruiker eigenaar van jouw data bent en blijft.

Zo help je elkaar eerst en is de hulpverlener niet of minder snel nodig. Want een volgende stap is niet altijd je huisarts, maar kan ook een yogales zijn of een sociale activiteit in de buurt. En dat heeft misschien zelfs weer een mooie ‘ouderwetse’ sociale steunstructuur tot gevolg!

Ik geloof er in dat we allemaal meer dan ooit klaar zijn voor slimme digitalisering!

