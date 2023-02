1000ste patiënt voor virtuele longkliniek

De afdeling Longgeneeskunde van OLVG heeft een virtuele longkliniek ontwikkeld en behaalt daarmee klinkende resultaten. Thuismonitoring blijkt sowieso heel goed aan te slaan bij mensen met chronische ziekten. Dat blijkt uit tal van waarnemingen van artsen, verpleegkundigen én patiënten.

Niet alleen bij OLVG, dat onlangs de 1000ste patiënt ontving op de virtuele longkliniek, is deze aanpak succesvol maar ook in tal van andere ziekenhuizen is thuismonitoring succesvol. Bij het Spaarne Gasthuis worden bijvoorbeeld alweer bijna een jaar een veertigtal COPD-patiënten, voor wie reizen naar het ziekenhuis een te zware opgave is, steeds vaker op afstand gemonitord.

Virtuele longkliniek

Met name voor patiënten met chronische longziekten zoals COPD of astma werkt deze aanpak op afstand dus bijzonder goed. Ze hoeven aanzienlijk minder vaak naar het ziekenhuis en de werkdruk van zorgprofessionals neemt af. De patiënten van de virtuele longkliniek van OLVG zien bijvoorbeeld hun polikliniekbezoek gemiddeld met 70 procent dalen. Ook hoeven ze veel minder vaak naar de SEH of opgenomen te worden.

Longarts en initiatiefnemer Paul Bresser vertelt op de website van OLVG: ‘Patiënten met COPD of astma kwamen vroeger meerdere keren per jaar voor controle naar de polikliniek. Soms was zo’n controle nuttig, maar ik merkte dat ik regelmatig een consult had met een patiënt die eigenlijk niets bijzonders over zijn gezondheid te melden had. Aan de andere kant was het vaak zo dat patiënten ons niet op tijd konden bereiken als er wél iets mis was. Dit resulteerde dan vaak in een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of zelfs een opname. Dat moest anders!’

E-coaches

De virtuele longkliniek van OLVG werkt op basis van de inzet van e-coaches. Een team van longartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen van OLVG heeft deze e-coaches ontwikkeld voor COPD, astma en longkanker. De virtuele coaches kunnen op basis van de informatie die de patiënten zelf online inbrengen berichten en ´alarmen´ versturen. Verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen verzorgen op basis van die info tele-begeleiding en roepen indien nodig patiënten op voor een afspraak. De zorgverlener krijgt via een dashboard alleen de patiënten in beeld waarvoor eventueel een aanvullende actie noodzakelijk is.

Berichten en alarmen van e-coaches

De tele-werkzaamheden van deze verpleegkundigen zijn volledig ingebed in hun dagelijkse werkzaamheden. Zij coördineren de begeleiding op afstand, handelen de ingekomen berichten en ‘alarmen’ af en hebben zo nodig (telefonisch) contact met de patiënt. Dankzij deze virtuele longkliniek ontstaat op de fysieke poli extra tijd voor patiënten die de fysieke inzet van de zorgverleners op dat moment écht nodig hebben. Zo is het mogelijk om met een relatief klein aantal gespecialiseerd verpleegkundigen een zeer grote groep patiënten te begeleiden.

Uitbreiden virtuele longkliniek

Vanwege het succes van de virtuele longkliniek wil Paul Bressers het virtuele platform in 2023 graag verder uitbreiden. ‘Het is straks de bedoeling dat er niet alleen contact gelegd kan worden met het ziekenhuis, maar ook met bijvoorbeeld de huisarts of de thuiszorg, zodat het een compleet hybride zorgnetwerk wordt en de behandeling steeds vaker veilig thuis plaats kan vinden in plaats van in het ziekenhuis.’