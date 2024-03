2,5 miljoen voor versnellen naaldloze injectietechnologie

Met de 2,5 miljoen subsidie wil de spin-off de patiëntvriendelijke naaldloze technologie in eerste instantie naar de cosmetica- en in een later stadium naar de geneesmiddelenmarkt brengen. De innovatieve naaldloze aanpak biedt veiligere behandelopties en is duurzaam doordat er minder afval ontstaat dan bij traditionele injectiemethoden.

De subsidie is een belangrijke mijlpaal op weg om nieuwe naaldloze technologie te optimaliseren en zo impact te maken in de gezondheidszorg en cosmetische industrie. “We zijn dan ook vereerd en dankbaar voor de steun van de European Innovation Council en het vertrouwen in onze visie”, vertelt Lea Milovich, CEO van FlowBeams op de website van UT.”

Tekortkomingen injectienaalden

De geavanceerde technologie pakt volgens betrokkenen onder meer de tekortkomingen aan van traditionele naaldgebaseerde methoden zoals naaldfobie, milieuvervuiling en veiligheidsproblemen. Het doel van de startup is om gepersonaliseerde, veilige en comfortabele behandelingsopties te bieden aan miljoenen mensen. “We zetten ons in voor een duurzaam milieu door het verminderen van de bergen gevaarlijk afval die ontstaan bij traditionele injectiemethoden.”

Zo wérkt naaldloze technologie

Martijn van Doorn van het Erasmus MC en hoogleraar vloeistofdynamica David Fernandez Rivas van de UT ontwikkelden gezamenlijk het innovatieve apparaat dat medicatie zonder naalden kan injecteren. De techniek achter deze naaldloze aanpak maakt gebruik van een laser om vloeistoffen te verwarmen, waardoor snelgroeiende belletjes ontstaan die kleine druppeltjes medicatie met hoge snelheid door de huid schieten. Deze methode is niet alleen nauwkeurig en vrijwel pijnloos, maar ook veilig en duurzaam, doordat het gebruik van wegwerpspuiten vermindert en het risico op prikongevallen minimaal is. Het apparaat wordt al sinds 2021 doorontwikkeld ontwikkeld door startup FlowBeams.

Innovatie versnellen

De nieuwe financiële impuls versnelt de plannen van het bedrijf om de minimaal invasieve injectietechnologie verder te verbeteren. De timing is gunstig gezien de recente ontwikkelingen in deep-tech en microchiptechnologie in de regio. FlowBeams kijkt er in ieder geval naar uit om het ecosysteem in Twente te versterken en de regio internationaal op de kaart te zetten.