Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement

De innovatieve wijze van naaldloos injecteren, belooft niet alleen precisie en personalisatie bij de toediening van medicatie, maar ook verlichting voor mensen met prikangst. Het prototype van dit handheld apparaat lijkt op het eerste gezicht op een oorthermometer. Het wordt ontwikkeld als een combinatie van de ‘medical tricorder’ en ‘hypospray’ uit de wereld van Star Trek, waar dr. Leonard McCoy zijn bemanning met precisie en zonder enige pijn behandelde. Hoewel het nieuwe device niet zo geavanceerd zal zijn als in de tv-serie, heeft het nieuwe apparaat zeker de potentie om de manier waarop we medicatie toedienen structureel te veranderen.

Toediening personaliseren

Het belangrijkste kenmerk van het apparaat is dat het verschillende eigenschappen van de huid kan meten, zoals dikte en elasticiteit, om de juiste dosering en benodigde kracht voor het toedienen van de medicatie te bepalen. Dit maakt het mogelijk om de toediening van medicijnen te personaliseren en dat is zonder meer een stap voorwaarts in de zorg.

Het is bekend dat ongeveer één op de drie mensen angst heeft voor naalden, vooral kinderen ervaren een prik regelmatig als vervelend en eng. In de praktijk wordt die prikangst steeds vaker aangepakt met verdovingspleisters of bijvoorbeeld met een VR-bril om de patiënt af te leiden. Nog beter is natuurlijk als je zo min mogelijk van de injectie voelt omdat het naadloos gebeurt. Met het nieuwe device is wat je voelt tijdens de toediening te vergelijken met de steek van een mug.

Naaldloos device heeft toekomst

FlowBeams, een startup van de Universiteit Twente, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van dit naaldloos device. Het is de bedoeling dat het apparaat over vijf tot tien jaar beschikbaar zal zijn voor verschillende patiëntengroepen, waaronder mensen met diabetes, huidziekten zoals psoriasis of eczeem, en zelfs voor allergietesten en vaccinaties. Deze innovatie kan straks het aantal benodigde ziekenhuisbezoeken aanzienlijk verminderen en dat komt goed overeen met de algehele trend om ziekenhuiszorg, waar mogelijk, te verplaatsen naar de thuissituatie.

Dit nieuwe apparaat belooft niet alleen gemak voor patiënten, maar heeft ook aanzienlijke voordelen voor de zorgsector. Doordat het mogelijk is om medicijnen nauwkeuriger en efficiënter toe te dienen, worden behandelingen effectiever en kan de druk op zorgprofessionals afnemen. Daarnaast kan deze vernieuwende aanpak kosten besparen, vooral bij vaccinaties waarbij minder vaccin nodig is en bijwerkingen kunnen worden verminderd.

Naast medische toepassingen kan de technologie ook worden gebruikt voor esthetische doeleinden, zoals het tatoeëren van tepels na borstreconstructie bij borstkankerpatiënten. Bovendien is naaldloos injecteren duurzaam en veilig, omdat het gebruik van wegwerpspuiten wordt verminderd en het risico op prikongevallen minimaal wordt.

Lasertechnologie

Bij de technologie wordt, in plaats van een naald, een laser gebruikt om vloeistoffen te verwarmen, hetgeen resulteert in snelgroeiende belletjes die kleine druppeltjes met hoge snelheid door de huid schieten om te worden opgenomen door het lichaam. Wat deze methode onderscheidt, is de combinatie van veiligere en betaalbare lasers met microfluïdische componenten, waardoor de injecties zeer precies en vrijwel pijnloos zijn.